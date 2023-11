Así es el rompecabezas que desafía la mente y vale menos de 20 euros

Mantener la mente ágil con este tipo de juegos puede evitar enfermedades a largo plazo, como el alzhéimer.

Mantener nuestra mente ágil es esencial para evitar a largo plazo algunas enfermedades, como la demencia o el alzhéimer.

Si dejamos de ejercitar nuestro cerebro, a partir de los 25 años podemos tener una pérdida progresiva de nuestra capacidad de razonar, la rapidez mental o la memoria episódica. Un proceso que se acelera a partir de los 50 años.

¿Y cuáles son los primeros síntomas que presentamos cuando existe un deterioro de este estilo? El más habitual es tener dificultad para recordar hechos recientes o nombres de objetos, personas o lugares.

Aunque debemos mantener nuestro cerebro activo especialmente en la edad adulta, lo ideal será no dejar de entrenarlo nunca.

Es por ello por lo que este rompecabezas está arrasando entre más de 20.400 usuarios. De hecho, solo el mes pasado se vendieron más de 400 unidades.

Se trata del Perplexus Rebel, que, además, cuesta menos de 20 euros.

Más de 60 obstáculos desafiantes

El Perplexus Rebel es un laberinto 3D complejo y original dentro de una esfera.

Para superar sus 70 obstáculos desafiantes, deberemos mover la bola por el camino numerado para llegar a la meta, a través de obstáculos complejos. Como el iglú, el túnel terrible o las escaleras de vértigo, y sin caerte.

Al ser una esfera, podremos moverla en 360º para conseguir nuestro objetivo. Un rompecabezas de habilidad que pondrá 'en juego' nuestra paciencia y concentración.

Recomendado a partir de los 8 años, es un regalo fantástico tanto para niños como para adultos.

Perplexus Rebel es un laberinto 3D con 70 desafíos para entrenar la mente.

¿Qué opinan los usuarios?

Con más de 20.400 valoraciones, este juego tiene una puntuación de 4,6 sobre 5.

Quienes ya lo han probado aseguran que es un rompecabezas "muy entretenido" y "perfecto para iniciarse" en este tipo de desafíos.

"En mi caso, no era para un niño, sino para mí. Me ha gustado porque es entretenido y relajante (excepto cuando se cae la bolita del circuito y me desquicia). Lo he terminado varias veces y me sigue gustando. [...] Compraré en el futuro los más avanzados. Este para iniciarse es perfecto", explica Daniel.

Al igual que él, otros usuarios admiten que es un juego "cognitivo, divertido y entretenido", además de "una pasada".

"Está muy bien, es entretenido para el niño y para nosotros. La segunda que compramos, esta vez para regalo", opina una usuaria.