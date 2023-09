Las mejores marcas de belleza están de oferta: ¡3x2 en los mejores productos cosméticos de Garnier, L'Oréal, Maybelline y más!

Las mejores marcas de cosmética, como Maybelline, L'Oreal Paris, Garnier, NYX o Essie disfrutan de una promoción 3x2 solo hasta el 17 de septiembre. Te contamos cómo disfrutar de esta oferta y en qué puntos de venta online puedes conseguirlos

Tras un verano repleto de descanso, baños en la playa, fiestas en piscinas y desconexión, puede que hayas notado que tu piel se ha resentido. Granitos, manchas o incluso pérdida del color en el cabello son lo habitual a causa del cloro, la sal o la exposición a los rayos de sol. Pero no te preocupes por eso, porque puedes volver a hacer que tu mejor versión luzca como nunca gracias a la promoción que acaba de comenzar. Del 4 al 17 de septiembre, puedes disfrutar de un 3x2 en más de 300 productos cosméticos de las mejores marcas de belleza del mundo.

Firmas como Maybelline, Garnier, Essie, NYX o L'Oreal Paris están más al alcance que nunca gracias a la nueva oferta que han puesto en marcha tiendas de venta online como Druni y Primor. ¿Llevabas tiempo queriendo mejorar tu rutina de skincare o de maquillaje? Pues esta es la oportunidad que necesitabas. Tienes hasta el 17 de septiembre para dar el paso y ahorrar, comprando 2 productos te llevarás un tercero totalmente gratis. Sabemos que ya tienes tu rutina controlada, pero echa un vistazo, te traemos varias ideas perfectas de mano de las marcas nº 1 en belleza.

Aprovecha el la promoción 3x2 de L'Oreal en Druni

Disfruta de la promoción 3x2 de L'Oreal en Primor

Máscara de pestañas alargadora Telescopic Lift L'Oréal Paris



| L'Oreal

La máscara alargadora de pestañas Telescopic Lift de L'Oréal Paris aporta el extra de intensidad que tu look necesita gracias a su cepillo de doble gancho. Consigue separar cada pestaña para darles el volumen y longitud perfectos. Una combinación ideal para conseguir una mirada más llamativa y profunda.

Pestañas más gruesas de forma natural durante 36 horas. La fórmula de esta máscara alargadora consigue, gracias a sus ceramidas, dar potencia a la vez que refuerza tus pestañas para que estén más sanas. Es la solución perfecta para tu rutina de maquillaje, ¡y ahora la puedes conseguir por mucho menos precio!

Sérum con Vitamina C L'Oréal Paris Revitalift Clinical



| L'Oreal

El sérum Revitalift Clinical de L'Oréal Paris con Vitamina C es el aliado que no sabías que necesitabas en tu rutina de cuidado facial. Su 12% de vitamina C pura, cantidad ideal según dermatólogos, consigue un efecto antioxidante inigualable. Las células de piel estarán más protegidas que nunca frente a los radicales libres.

¿Y qué consigues con eso? Para empezar, mucha más luminosidad en tu rostro, así como una mayor uniformidad en el tono de la piel y un mejor cuidado frente a las primeras arrugas y los poros visibles. No solo mejora tu rostro, también lo cuida y rejuvenece durante más tiempo a la vez que te ayuda a ahorrar gracias a la promoción 3x2 que tienes disponible.

Barra de labios líquida Maybelline SuperStay



| Maybelline

Seguro que ya tienes varios pintalabios, pero seguro también que ninguno es como la barra de labios líquida Maybelline SuperStay. Con un aplicador de lo más intuitivo, su composición hace que consigas resultados mucho más brillantes, duraderos y naturales en tu make-up.

No importa que bebas, que comas o que incluso repartas besos, porque tus labios mantendrán su color durante 16 horas sin fallar. Color intenso con 16 tonos diferentes para que elijas los que prefieras, y lo que es mejor, mucho más barato gracias a esta promo 3x2 que te traemos.

Sérum Garnier anti-imperfecciones con Niacinamida



| Garnier

La guinda para tu rutina de cuidado facial es este Sérum Anti-Imperfecciones de Garnier con Niacinamida. Una solución vegana que contiene un 4% de niacinamida para combatir las imperfecciones con mucha más eficacia sin importar si tu piel es mixta o grasa.

Las marcas del acné, las arrugas, los granos... Todos ellos pueden ser cosa del pasado si recurres a esta solución que, además, también actúa como exfoliante para acabar con las células muertas. No se le puede pedir más, y mucho menos con esta oferta 3x2 que deja su precio en una cifra ridícula.

