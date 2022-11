Aprovecha estas ofertas gaming de Cyber Monday

Los portátiles de marcas MSI, Acer, Lenovo Legion y Asus TUF rebajados más de 450€

Atentos "gamers" ya están aquí las ofertas de Cyber Monday. Los mejores ordenadores y periféricos en oferta para jugar al máximo nivel. Si no pudiste aprovechar las ofertas del Black Friday esta es tu oportunidad para hacerte con el ratón que estabas buscando o con el monitor que más te guste.

En nuestra selección de productos hemos realizado una división: por un lado las mejores ofertas en portátiles gaming y por otro, las mejores ofertas en periféricos gaming. Amazon pone todo a nuestro alcance para renovar nuestro ordenador portátil o PC.

Y si quieres si quieres conocer los descuento entodas las categorías, también hemos hecho una selección con las mejores ofertas.

Nuestra selección de ofertas en Ordenadores portátiles:

COMPRAR EN AMAZON POR 1299€

Esta bestia de ordenador, por que no se le puede llamar de otra manera, tiene el mejor precio que ha tenido nunca.

La marca MSI, dedicada al gaming, trae este portátil para garantizar la mejor experiencia para jugar con el ordenador al máximo nivel. Cuenta con una potentísima tarjeta gráfica, la Nvidia RTX 3070 con 8GB GDDR6 dedicados que permite exprimir los juegos.

Para que todo fluya de manera limpia y rápida lo han equipado con 32 GB DDR5 de RAM y un 1TB SSD M.2. Y claro, para mover todo esto también se necesita un procesador de alta gama. El elegido es el Intel i-7 11800H.

COMPRAR EN AMAZON POR 779€

Nunca en su historia había estado a este precio, un 37% de descuento. Por lo que si quieres dedicarte a jugar es una oportunidad a tener en cuenta.

Y es que este Acer Nitro es un ordenador con prestaciones muy por encima de su precio, aunque tenga alguna limitación, como por ejemplo que no corre bien con Windows 11. Pero se soluciona con el 10, y no echaremos en falta casi nada.

Su pantalla tiene muy buena calidad, es potente y rápido, con gran capacidad de almacenamiento y no hace apenas ruido.

Una cosa importante que debes saber es que para cargar hay que apretar hasta que escuches un click fuerte, porque si no aprietas hasta el tope, no carga. Cuesta, pero no hay que asustarse, Es un sistema diferente de conexión pensado para proteger al conector de romperse si estiras mucho el cable.

COMPRAR EN AMAZON POR 1169€

Con un 29% de descuento, es una de las mejores ofertas de las primeras horas del Black Friday 2022. Ahorra 480 euros en el último modelo de Lenovo. Tiene una pantalla de 15.6 pulgadas FullHD 1920×1080 píxeles y un procesador AMD Ryzen 7 5800H. Y con muy buena valoración de los usuarios.

COMPRAR EN AMAZON POR 999€

Este portátil HP 15s, modelo eq2117ns2, tiene el precio más bajo de su historia con 130€ de ahorro sobre su precio habitual (599€).

Esta oferta se va a agotar pronto, se trata de un portátil perfecto para el día a día, con un procesador muy equilibrado, cómo es el AMD Ryzen 5 5500U y una memoria RAM de 8 GB DDR4 que garantiza velocidad y fluidez en todas las tareas que realices.

Por si fuera poco, además cuenta con un panel FullHD de 15.6″ y Windows 11 Home ya instalado.

Otras productos de informática con grandes descuentos:

COMPRAR EN AMAZON POR 38€

El teclado Prodigy G213 es el más vendido en Amazon porque es un teclado diseñado tanto para gaming cómo para productividad, uniendo la mejor sensación táctil y el rendimiento, con teclas pensadas especialmente para jugadores.

Tiene un diseño compacto, de tamaño normal, pensado para jugadores de cualquier nivel. También repele líquidos y todo tipo de acumulaciones de suciedad.

COMPRAR EN AMAZON POR 189€

Este monitor MSI Optix G273 puedes comprarlo por 189,00€.

Tiene un diseño agresivo, con marcos finos para optimizar al máximo la pantalla y buena calidad de construcción. En cuanto al panel, nos encontramos con una resolución de 1920 x 1080 con una tasa de refresco de 165Hz.

Dispone de un tiempo de respuesta de 1ms MPRT y el sistema Night Vision, que amplia los detalles en las zonas oscuras.

En resumen, es un monitor para sacarle el máximo rendimiento jugando, con calidad de imagen muy buena por nitidez y brillo.

COMPRAR EN AMAZON POR 34,90€

Con esta oferta limitada puedes conseguir los auriculares Razer Kraken por solo 34,90€.

La primera es que resultan muy cómodos, incluso en verano usándolos durante horas debido a su almohadillas de gel refrigerantes . También tiene controles de audio optimizados y su micrófono unidireccional se escucha alto y con claridad.

COMPRAR EN AMAZON POR 57,03

Este ratón gaming tiene un precio de 56,75€, cuando su precio habitual es 81,99€.

Se trata de un producto profesional, desarrollado para conseguir los mejores resultados en entornos competitivos, dónde un milisegundo marca la diferencia.

Para ello, este Logitech incluye sensor óptico HERO 25K que permite obtener un nivel de respuesta equivalente a los mejores ratones con cable pero con mayor comodidad de movimiento.

El producto tiene un diseño más sencillo y sobrio que otros productos gaming, es ligero y duradero, con una vida útil de más de 50 millones de clics.

COMPRAR EN AMAZON POR SOLO 9,99€

Con esta oferta de Cyber Monday tienes la alfombrilla Razer Gigantus V2 Medium por solo 9,99€.

Lo mejor de esta alfombrilla, además del tamaño, es que el tejido con el que está fabricado optimiza los sensores del ratón, potenciando su rendimiento. Además el material es de alta densidad para mantener la superficie plana aunque la mesa tenga desperfectos.

COMPRAR EN AMAZON POR 129,99€

Pocas cosas valoran los tanto los gamers como una buena silla en la que poder soportar con comodidad las partidas de largas hora.

En este modelo, su diseño ergonómico hace que la silla de gaming Kitsune se ajuste a las curvaturas naturales de la espalda, proporcionando una sensación de máximo confort.

Además, el asiento y el respaldo están fabricados en un relleno de calidad superior para que sientas que estás sentado en una nube.

Algo muy importante, porque si bien al principio no te das cuenta, las largas sesiones de juego delante de la pantalla pueden acabar pasando factura.

No podemos olvidar que la espalda y el cuello son dos de las partes del cuerpo que más se resienten debido a las malas posturas, y esta silla tiene bastante bien resuelta esa cuestión.

Menos sufrimiento y más disfrute durante las horas que pasarás horas sentado frente a la pantalla.