El botiquín que no debe faltar en tu maleta: pequeño y con 200 piezas

Tener un botiquín en casa es imprescindible.

Los expertos consideran que un botiquín completo debe contener material de cura como algodón, gasa estéril, tiritas, vendas, esparadrapo y suturas quirúrgicas. También es conveniente tener solución salina y algún antiséptico para limpiar y desinfectar heridas como el agua oxigenada o solución de clorhexidina.

Adicionalmente, se recomienda tener accesorios como tijeras, pinzas y termómetro, así como si hay un bebé en casa, un chupete, una tetina y una pomada útil para la dermatitis de pañal (muy común entre los lactantes).

Pero, ¿qué pasa durante las vacaciones en la playa? ¿O en las excursiones al aire libre?

En estos casos, es importante contar con un botiquín de primeros auxilios que podamos tener siempre en el coche o que, por su tamaño, se pueda guardar en la maleta, mochila o bolso. Para estas ocasiones están pensados los mini kits de supervivencia, como este que encontramos en Amazon, que actualmente tiene un 12% de descuento (22,99 euros).

El botiquín perfecto para acampadas y senderismo

El botiquín de primeros auxilios de la marca HONYAO contiene un total de 200 piezas de necesidades de emergencia. Además, tiene embalaje protector y estéril para una larga vida útil. Viene con vendajes, máscara de rescate para RCP, almohadilla para los ojos, manta de emergencia… Todo lo necesario para hacer frente a una emergencia.

Destaca por ser pequeño y ligero, fácil de transportar. Pesa solo 450 gramos. La funda del botiquín está fabricada con material de EVA y nailon de alta calidad con cremallera completamente abierta, fuerte, duradero, impermeable y resistente a los golpes. El botiquín de primeros auxilios tiene un tamaño compacto y portátil de 19 x 13 x 5 cm.

Aunque su tamaño es reducido, hay espacio suficiente para colocar más suministros si fueran necesarios. Y tiene una garantía de 24 meses.

Entre todos los productos, hay una bolsa de frío instantáneo para reducir la temperatura de la piel y aliviar el dolor después de una quemadura.

Los vendajes PBT tienen buena capacidad de estiramiento y elasticidad, y son muy adecuados para vendajes que fijan varias partes del cuerpo, especialmente las articulaciones, y pueden ajustar la tensión de manera flexible durante el proceso de vendaje.

"Muy práctico"

Con más de 3.000 valoraciones, es uno de los mejor considerados en Amazon. Los usuarios que lo han probado dicen de este botiquín de primeros auxilios que es muy cómodo, perfecto para viajar y con buena relación calidad-precio.

"No he tenido la desgracia de usarlo, pero lo he chequeado y muy completo y la bolsa tienen dimensiones muy aceptables para viajar y meter en la maleta", dice un comprador.

"Lleva todo lo que te puedas imaginar, desde un silbato (por si te haces daño, o cualquier cosa poder llamar la atención de alguien), hasta una manta térmica. El neceser donde viene es duro, lo que lo hace un poco difícil de colocar depende de qué sitio, pero al llevar tijeras y cosas punzantes se agradece que sea duro. En general, una buena compra, y muy útil para cualquier tipo de situación", señala, por su parte, otro internauta.

También está disponible este botiquín de primeros auxilios en la versión de 220 piezas. En este caso, pesa 500 gramos. El botiquín de primeros auxilios tiene un tamaño compacto y portátil de 19,5 x 14 x 6,5 cm. Como novedad, viene con brújula y mascarilla de cirujano, entre otros.