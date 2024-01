Sánchez Flores: "Damos el pésame a todos los sevillistas"

Quique Sánchez Flores, entrenador del Sevilla, salió a rueda de prensa tras la derrota en Copa del Rey ante el Atlético de Madrid. No lo hizo para responder a las preguntas de los diferentes medios sobre la eliminación y la polémica, si no para dar un mensaje mucho más importante.

"Estamos tremendamente disgustados y tristes por la noticia del fallecimiento de tres aficionados del Sevilla. Me vais a perdonar, pero solo he venido a la rueda de prensa para dar el pésame a los sevillistas", afirmó el técnico. "No tengo ningunas ganas de hacer análisis del partido. No voy a responder a ninguna pregunta más por respeto a los que no están", concluyó.

Quique Sánchez Flores ya había mostrado en la previa del partido que no estaba de acuerdo en la disputa del encuentro. "Se hace muy difícil hablar de fútbol. Lo importante es estar con las familias que se han dejado la vida detrás de un sentimiento. Lamentamos mucho su pérdida", dijo en unas declaraciones a Movistar antes de que el balón empezara a rodar en el Cívitas Metropolitano.