El Atlético pasa con otra polémica del VAR

Minuto 66 de partido y Simeone decide sustituir a Griezmann y Morata por Correa y Memphis. Una decisión controvertida con el pase a semifinales en juego, pero que se convirtió en un acierto total, pues el neerlandés, a pase del argentino, anotó el único tanto del partido para mantener al Atlético en la pelea por la Copa. No faltó a su cita tampoco la polémica, con el equipo visitante reclamando dos penaltis sobre Sow y Lamela, este último en el minuto 95.

El Sevilla, muy tímido en ataque, no logró el primer disparo a puerta hasta el minuto 63. No obstante, pudieron adelantarse desde los once metros, si Gil Manzano hubiera señalado penalti en una acción entre Nahuel Molina y Sow muy protestada por los visitantes.

Los de Simeone, por su parte, merodeaban las inmediaciones del área visitante, controlando el esférico a pesar de no tener ocasiones claras. Tanto rondaban los colchoneros la zona de peligro que, en una internada de Nahuel Molina, el argentino fue derribado por Marcao, que sacó la pierna de manera innecesaria y cometió penalti. Griezmann se dispuso a lanzar, pero ocurrió lo inesperado: el francés resbaló justo en el momento del golpeo y su disparo se fue a las nubes. Una oportunidad de oro desperdiciada, especialmente en un partido tan cerrado.

La segunda parte no cambió el guion y el Atlético salió a buscar el gol desde el principio. Griezmann estuvo cerca de enmendar su error en la pena máxima con un intento de semi-chilena que a punto estuvo de convertirse en una maravillosa vaselina, pero se marchó fuera por poco. Unos minutos más tarde, el francés anotaría, pero lo haría en fuera de juego.

Simeone arriesga y acierta

Simeone tomó las riendas del partido y, consciente también del desgaste de sus futbolistas, arriesgó con la entrada de Memphis y Correa por Griezmann y Morata. Fue el movimiento ganador. A diez minutos del final, con el partido dirigiéndose a la prórroga, una jugada trenzada por Llorente y Correa en línea de fondo culminó con un pase de la muerte del argentino que Depay transformó en gol.

Al conjunto del Cholo aún le quedaba un susto en un final marcado por la tensión, cuando Gil Manzano señaló penalti por una entrada de Barrios, en una acción que corrigió tras la revisión del VAR ante las airadas protestas de los jugadores visitantes. Los cambios de Simeone terminaron dándole el pase a un Atlético que, sin Barça y Real Madrid en la competición, se convierte en el favorito para hacerse con la Copa del Rey.