Ruptura total entre Isco y el Sevilla

El mediapunta y el club hispalense tomarán caminos separados solamente cuatro meses después de su fichaje La discusión subida de tono con Monchi ha sido el detonante de la decisión

Se acabó el culebrón Isco. Y no ha tenido un buen final para ninguna de las dos partes. Y es que según adelanta MARCA, el Sevilla rescindirá el contrato del malagueño, que tenía una validez de todavía dos temporadas. El mediapunta volverá a ser agente libre en cuestión de días.

Ambas partes están trabajando para poner punto y final a la era de Isco en el Sevilla. Una era que ha acabado siendo más corta de lo esperado. Porque el pasado 7 de agosto firmaba un contrato que establecía su condición como jugador del club hispalense durante dos temporadas. Sin embargo, tomarán caminos distintos. La historia del futbolista con el Sevilla ha durado poco más de cuatro meses.

Una situación adversa

La tesitura del jugador empezó a cambiar con la destitución de Julen Lopetegui, pero la discusión subida de tono con Monchi hace apenas dos semanas fue el detonante de todo. El que llegaba como uno de los fichajes más ilusionantes y prometedores del nuevo proyecto hispalense ha tenido un desenlace para nada esperado. El del Arroyo de la Miel venía a vestir los colores del conjunto andaluz para recuperar su nivel, que tantos éxitos le brindaron en el Real Madrid y tan buen rendimiento plasmó en la Selección con Lopetegui al mando.

Con apenas 19 partidos a su espalda y un gol en Champions en el que era su nuevo club, no ha tenido tiempo para poder brillar. Además, la situación del equipo no acompañaba, estando en puestos de descenso. Por su parte, Sampaoli le comunicó que no contaba con él, porque estaba entrenando en solitario por unas molestias en el tobillo y el técnico dudaba de su compromiso. Con ello, el club podrá ahorrarse su ficha para poder atacar el mercado y reformar su plantilla.

Su próximo destino, ¿la Premier?

Tiene una nueva oportunidad para demostrar su valía, y la Premier podría ser el lugar para hacerlo. Y es que Lopetegui no le cierra la puerta y podría volver a contar con sus servicios una vez más. Por otro lado, también existe la posibilidad de poner rumbo a otras ligas más exóticas, con salarios altos y menor competitividad.

Ni el mismo Isco contemplaba cortar su relación con el Sevilla tan pronto, pero le tocará volver a probar suerte en otro equipo para poder resarcirse de una vez por todas.