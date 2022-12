Ruptura Isco y Monchi, enfrentados en Sevilla

Todo parece indicar que no hay vuelta atrás y el divorcio entre el malagueño y el club sevillano es una realidad El ex del Madrid tendría las puertas abiertas para salir en el mercado de fichajes invernal

El Sevilla FC vive unos días de tensión y revuelo, intentando apagar el fuego causado por una fuerte discusión entre Monchi, director deportivo del club sevillano, e Isco Alarcón, su fichaje estrella del pasado mercado de verano.

Según informó Relevo, el jugador malagueño tiene las puertas abiertas para salir en el próximo mercado invernal tras la ruptura con Monchi, a pesar de que la situación se ha relajado con el paso de los días. Las informaciones reveladas informan de un enfrentamiento en una charla en la Ciudad deportiva, en la que ambos protagonistas tuvieron más que palabras enfrente de toda la plantilla sevillista.

El Sevilla vive una situación delicada en LaLiga Santander, en plena lucha por evitar el descenso y con un juego en el foco de las críticas. Para Monchi, el club necesita a jugadores implicados y dispuestos a luchar por sobrevivir a dicha situación, y el malagueño entraría en la etiqueta de jugadores que le sobran por no estar concentrados en la labor.

Tras su frustración en el Real Madrid con el paso de las temporadas, Isco firmó con el Sevilla por dos campañas, con la idea clara de relanzar su carrera deportiva de la mano de Julen Lopetegui, entrenador al mando del banquillo sevillista en su llegada al Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

Sin embargo, en tan solo unos meses, el plan del malagueño se ha desmoronado. Con la salida del técnico del club, los malos resultados en la campaña y el bajo rendimiento de Isco ha acabado llevando a una situación delicada del jugador en Sevilla.

Queda por ver qué le depara a Isco en su futuro deportivo. A pesar de que al 100% no está fuera del Sevilla, todo parece indicar que no hay vuelta atrás y el divorcio entre el malagueño y el club sevillano no es augurio de paz.