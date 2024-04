Ramos saca su mejor versión con el futuro en el aire

El fichaje de Sergio Ramos fue uno de los más controvertidos del mercado de verano. El 'camero', con diferentes opciones sobre la mesa para cerrar su etapa como futbolista, optó por volver a la que fue su casa en lugar de ir a una liga exótica. El dilema, por parte de la dirección deportiva, era por cómo lo iba a recibir la parroquia sevillista tras el distanciamiento histórico entre afición y canterano. Meses después, los sevillistas ha olvidado completamente sus roces con el futbolista después de ver los servicios que está dando Ramos en el eje central de la defensa.

La victoria por 2-1 entre Sevilla y Mallorca de este lunes dejó otro gran partido de Sergio Ramos. En el encuentro dejó jugadas salvadoras que evitaron el gol de los 'bermellones', como un tanto que salvó bajo la línea ante el lanzamiento de Muriqi. Ramos, durante esta segunda vuelta, está acostumbrando a los espectadores a grandes exhibiciones, mostrándose no solo como el líder de la defensa, sino también del equipo. Con la victoria de este lunes, el Sevilla ha certificado virtualmente la salvación. Uno de los grandes culpables de que el conjunto de Nervión haya 'esquivado' la zona de descenso ha sido, conjuntamente con Quique Sánchez Flores, el propio Ramos.

Pese al nivel actual, a Ramos le costó estar en buena forma y pasó por pequeños baches a lo largo de la actual campaña. Durante el primer tramo de la temporada, tuvo diferentes desconexiones y no recordaba al Ramos de años pasados. El 'camero' no era fiable en área propia y no ayudó tampoco el pobre nivel que mostraba un equipo que luchaba por no caer en puestos de descenso.

Actualmente, es todo lo contrario. Está siendo un pilar fundamental en el esquema defensivo de Quique Sánchez Flores, siendo el segundo jugador con más minutos de la plantilla, solo por detrás de Ocampos.

Futuro incierto

Una vez ya cumplido su 'sueño' de volver al Sevilla y con un sueldo no acorde a su nivel, ahora sí estaría interesado en viajar a otro continente. Según apuntan diferentes medios de la capital hispalense, Ramos valora seriamente no renovar con el Sevilla y probar suerte en ligas exóticas. El presidente del Sevilla, durante la feria de abril, fue preguntado por la situación del central. José María del Nido aseguró que no están preocupados por Ramos: "No, hasta que el Sevilla no tenga la tranquilidad absoluta, no es momento de hablar de Ramos. Estamos muy contentos, pero ahora mismo, lo primero, la tranquilidad del Sevilla. A partir de ahí, como digo, la hoja de ruta que está ya marcada empezaremos a ejecutarla", expresó el presidente sevillista.

Restan seis jornadas de LaLiga, con derbi sevillano incluido, en los que Ramos querrá seguir mostrando su mejor versión a vísperas de, quién sabe, una convocatoria con la Selección Española.