Del Nido vuelve a la carga: "Estamos dando un espectáculo deplorable"

El máximo accionista del equipo sevillano califica la situación económica y deportiva del club como muy mala "La entidad necesita un vuelco y estoy en primera línea de batalla para darle ese vuelco", aseguró el expresidente

José María del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla ha vuelto a cargar contra el presidente del Sevilla José Castro. Y también contra su propio hijo. Lo hizo en El Larguero de la Cadena SER, donde los ha señalado, de nuevo, como culpables de la actual situación económica y deportiva que atraviesa la entidad y que el expresidente y ahora máximo accionista califica como muy mala.

José María Del Nido Benavente, máximo accionista del Sevilla, fue muy crítico con su hijo José María del Nido Carrasco: "Es verdad que yo le dije a mi hijo que tiene dos opciones. Hacer lo que yo digo o hacer lo que yo digo. Y lo que hace Del Nido Carrasco cuando entra es subirse un 30% del sueldo, el dinero es mío, el cargo es mío y hago lo que me da la gana. Y tú me das tu opinión, pero la seguiré o no. Sigue haciendo lo que le da la gana con 161 acciones, yo tengo 27 mil acciones y hace lo que le da la gana... dice el refranero popular que entre padres, hijos y hermanos no metas la mano. Al que más le duele está situación es a mí porque tengo seis hijos. Yo soy el que tiene que decidir que hace con sus cosas. El espectáculo es deplorable pero comprenderá usted que en esta situación patrimonial es un poco injusto".

También volvió a criticar a José Castro, presidente del Sevilla, al que acusó de mala gestión: "Yo aplaudo su gestión cuando hace las cosas bien. Pero en los tres últimos años la gestión es un auténtico desastre. No podemos estar clasificados en Champions los tres últimos años y ganando títulos y perder el 87 por ciento de su patrimonio y tener perdidas 86 millones de años en los últimos años, quedarnos con unos 13 millones euros de fondos propios, tener una deuda de 250 millones de euros, estar luchando por no descender. Institucional y socialmente es un desastre y la afición no aprueba la gestión. Lo que yo digo que la entidad necesita un vuelco y estoy en primera línea de batalla para darle ese vuelco".

Añadió que José Castro está obligado a hacerlo todo bien siempre por su elevado sueldo: "Una persona que cobra un millón de euros tiene que hacerlo bien. Como lo ha hecho mal lo tengo que criticar. Primero, mi hijo no puede ser presidente en virtud del pacto. Sería un nuevo incumplimiento del pacto. Si quieres seguir el pacto me tienes. Mi hijo es corresponsable de lo ocurrido en estos tres últimos años".

Del Nido mostró su rechazo al proyecto de nuevo estadio: "La ley obliga cuando se actúa en un bien social necesita el refrendo de la junta de accionistas. Es feo. Es un bodrio. No hay una cosa más fea. Cuando lo vi me quedé sorprendido".

José María Del Nido explicó sus planes acerca de acceder de nuevo a la presidencia del club: "Todavía no. Estoy aspirando porque no solo porque soy el máximo accionista, sino que controlo el 60 por ciento del capital social. Hemos ido evolucionando en esa cuestión y tenemos un paquete de control que va evolucionando día a día que es imposible ser derrotado porque el rival tiene un diez por ciento menos".

Y dio los motivos por los que no es presidente: "Yo controlo el 27 por ciento y con la gente que se ha ido uniendo a mi proyecto controlo el 57 por ciento del capital. Cada vez que hay un punto del orden del día en el que se vota cesar al consejo o limitar sus competencias, el presidente Castro manipulando su capacidad de presidente me quita la opción de votar. Y así el imposible ganar. Creo que en la junta se retrató. Ya dijo que no iba a permitir ninguna crítica que él entendiera que superara los límites verbales. Cada vez que veía un punto del día que él perdía, Del Nido no vota. En noviembre de 2018 se firmó un pacto llegamos a un acuerdo que se incumplió según entiendo. Se subieron un 30 por ciento el sueldo de lo que estaba previsto y me quitaron dos de tres consejeros. Además, después la Audiencia dijo que es un pacto para social, al margen de la sociedad, y que obliga entre ellos y no a la sociedad a cumplirlo o no. En 2018 nosotros agrupamos 32 mil acciones para ejercer el derecho de las minorías para tener a tres consejeros de los que me queda uno porque dos me han traicionado. Como por el pacto de 2018 no me pueden impedir votar, me lo impiden por ese pacto. Fue al juzgado, denuncié que eso no es así, el juez me ha dado la razón pero como la sentencia no es firme dicen que hasta 2024 no la cumplen. Según el consejo de administración de 2024 podré votar. Entonces no habrá pegas para poder entrar. A ellos les duele su bolsillo y a mí el Sevilla. Intentarán poner algún tipo de trampa para evitar esa votación para que sea presidente".