Del Nido cierra la puerta al regreso más esperado

El vicepresidente sevillista consideró que a día de hoy Sergio Ramos no es una opción "Es un magnífico jugador y salió de nuestra cantera, pero no hay nada con él y el Sevilla", apuntó

Estaba el sevillismo expectante ante el posible regreso del hijo pródigo. Sin embargo, José María del Nido Carrasco, vicepresidente del club andaluz, se ha encargado de echar agua al aceite en el asunto Sergio Ramos.

El mandatario nervionense no cree que el central camero vaya a llegar en este mercado veraniego al Sánchez-Pizjuán, así lo confirmó en la gala de presentación de LaLiga. "A día de hoy Sergio Ramos no es una opción para el Sevilla. Tengo buena relación con René. Es un magnífico jugador y salió de nuestra cantera, pero no hay nada con él y el Sevilla", apuntó el directivo de la entidad.

En cuanto a otros nombres propios de la agenda sevillista, Del Nido júnior compartió su opinión con los medios y tranquilizó a los que ven una posible desbandada en esta ventana de fichajes. "Rakitic y Fernando tienen contrato con el Sevilla. Las cantidades que pagan son astronómicas. No tenemos constancia. Es de los mercados que más se están moviendo".

También tuvo palabras para Monchi, que abandonó la entidad en busca de una aventura en Birmingham con el Aston Villa. Del Nido sólo tuvo palabras de elogio para el 'León' de San Fernando. "Ha elegido salir del Sevilla. Lo único que podemos es darle las gracias y desearle suerte en el Aston Villa".