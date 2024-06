Más competencia por Greenwood

El Barça sigue trabajando en la planificación deportiva de la próxima temporada. La opción de incorporar a un delantero está sobre la mesa de Deco y Hansi Flick. Entre los candidatos, uno que ha jugado esta temporada en LaLiga: Mason Greenwood.

El delantero del Manchester United, cedido al Getafe, está muy bien considerado por el club azulgrana como opción 'low cost' para reforzar la delantera la próxima temporada. Según pudo saber SPORT, el Barça ya ha realizado algún movimiento de acercamiento, sin llegar a comprometerse de ninguna forma, pues a día de hoy se desconoce cuánto 'fair play' tendrá la entidad en verano.

No obstante, no lo tendrá fácil en el caso de apostar por el delantero inglés. Pretendientes no le faltarán, ni mucho menos. Uno de ellos, el último según informa 'The Sun' sería el Fenerbahce de Jose Mourinho, que se añadiría a Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Napoli o Juventus; entre otros.

La citada información añade que el futbolista podría salir del Old Trafford a cambio de unos 60 millones de euros. "El Fenerbahce está interesado en Mason. Saben que es un jugador de calidad y creen que tener a Mourinho como entrenador podría ser una propuesta atractiva para él", añade una fuente cercana a 'The Sun'.

Sería el reencuentro entre Mourinho y Greenwood, pues el técnico portugués fue quien apostó por él cuando entrenaba a los 'red devils' para la pretemporada, pero apenas tenía 16 años. Cabe recordar que el delantero fue arrestado en enero de 2022 tras acusaciones de intento de violación y agresión.