¡Remontada de locura para alcanzar la final del play-off!

En el Johan Cruyff pasan cosas. Y muy buenas. Bajo la mirada de Joan Laporta en el palco, se reivindicaron Rafa Márquez y sus jugadores en una remontada de locura. Llegó a estar 0-2 abajo el filial, agobiado por el balón aéreo del Ibiza, pero la diana de Marc Guiu antes del descanso fue, a la postre, decisiva. Como la de Pau Víctor, el otrro 'killer', solo comenzar la segunda mitad. Luego se apuntó a la fiesta Unai Hernández... ¡con un hat-trick en 4 minutos! 5-3 final y 7-4 global. Ahora, a esperar a Córdoba o Ponferradina en la final.

Barça Atlètic - UD Ibiza, 08/06/2024 Play-off de ascenso a Segunda División FCB 5 3 UD Ibiza Alineaciones Barça Atlètic Marc Vidal, Héctor Fort, Pelayo, Sergi Domínguez, Gerard Martín; Casadó, Moha ((Alarcón, 63') (Pocho, 79'), Marc Bernal; Pau Víctor, Marc Guiu (Dani Rodríguez, 70'), Unai (Garrido, 70'). UD Ibiza Reynet; Unai Medina, Escassi, Pepe (Monjonell, 65'), Javi Jiménez; Soko (Camara, 59'), Jesús Álvarez (Antonio Fausto, 46'), Gallar (Jamelli, 65'), Arturo (Valderrama, 59'); Cedric, Obolskii.

Lo que funciona no se toca, debió pensar Rafa Márquez, que calcó el mismo once de Can Misses y que le tan buen resultado le dio. De hecho, la puesta en escena del filial azulgrana fue muy buena, sin especular con el resultado.

El Ibiza pone el miedo a balón parado

A los 3 minutos, Pau Víctor ya avisó. Insistieron los de Márquez, pero el Ibiza tuvo toda la pólvora que no encontró en la ida. Y lo hizo con centros largos centros de banda de Javi Jiménez y desconcierto defensivo local.

En el primero, Pepe se encontró muy solo, su disparo no lo consiguió blocar Marc Vidal y el capitán del Ibiza, Alberto Escassi, estuvo muy atento en el rechace.

Un palo duro, aunque los azulgranas lo siguieron intentando. Marc Guiu reclamó con vehemencia penalti del propio Escassi y poco después fue Unai Hernández quien cayó en el área.

El Ibiza, que jugó con dos puntas, siguió creando el pánico. Cedric estrelló el balón en el larguero. Javi Jiménez se dispuso a enviar otro balón al área en el saque de banda, Sergi Domínguez despejó flojo y Escassi empalmó al fondo de la red.

Reacción en cadena

Se ponía cuesta arriba la eliminatoria, pero apareció Marc Guiu. El hombre de los goles importantes, que ya marcó en Can Misses, no podía faltar a la cita. Unai Hernández, con calidad y templanza, buscó la cabeza del vallesano, que la ajustó cerca del poste derecho. Pero tocaba hablar y mejorar muchas cosas en el entretiempo.

¡Y vaya sí se consiguió! El Ibiza seguía a lo suyo, a buscar el balón aéreo, pero el Barça Atlètic fue mortífero. Pau Víctor se apuntó su gol número 20 con una acción que demuestra que, además de olfato, tiene mucha clase. Recibió de Moha, controló con la derecha, fue sorteando rivales y se la preparó para conectar un gran zurdazo que se coló cerca de la escuadra.

¡Hat-trick de Unai en 4 minutos!

El Barça había empatado, pero quería más. Mucho más. Con espacios, apareció otro de los protagonistas de esta magnífica temporada del filial azulgrana: Unai Hernández.

Firmó un hat-trick en apenas 4 minutos, que se dice pronto. Y en los tres, hubo asistencia -aunque alguna, de rebote- de Marc Guiu. La lucha incesante del delantero vallesano y la pillería y el saber estar en el sitio oportuno del centrocampista de Malgrat llevaron a la locura en el Johan. Subieron el tercero, el cuarto y el quinto en el marcador.

El Ibiza quedó tocadísimo, pero todavía con fuerzas para que Rubén marcara el tercero de chut lejano. El 5-3 lo dice todo. De locura. Y de pase a una final por el ascenso.