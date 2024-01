Isaac Romero, la única esperanza del Sevilla

La situación deportiva del Sevilla es insostenible. Con tan solo 17 puntos en 22 jornadas y a un solo punto de la zona de descenso, el conjunto hispalense parece no levantar cabeza a pesar de los relevos en el banquillo. No obstante, la irrupción de Isaac Romero es la única nota positiva en el Sánchez Pizjuán.

La pesadilla es constante en Nervión. Tras haber finalizado la fase de grupos de la Champions en la última plaza del Grupo B y caer eliminados en los cuartos de final de la Copa del Rey, el objetivo del Sevilla en la presente campaña es la salvación.

Y es que el conjunto hispalense solo ha sido capaz de sumar 17 puntos en 22 jornadas. Aun así, el equipo de Nervión sigue milagrosamente fuera de los puestos de descenso y no precisamente por méritos propios.

Con tan solo una victoria, siete empates y siete derrotas en sus últimos 15 partidos en LaLiga, el Sevilla no consigue ascender en la clasificación. No obstante, lo más preocupante de todo es que el conjunto hispalense no reacciona independientemente de quien esté al mando. Y es que tras las frustradas etapas de Mendilibar y Diego Alonso en la presente campaña, los resultados del Sevilla de Quique Sánchez Flores están siendo aún peores.

Isaac Romero al rescate

Parece mentira que la única esperanza del conjunto hispalense tenga nombre y apellidos: Isaac Romero. El canterano del Sevilla es quien está tirando del carro en sus primeros encuentros con el equipo de Nervión.

El joven delantero de 23 años debutó con el primer equipo en la eliminatoria copera contra el Getafe, donde demostró su potencial ofensivo con un doblete. Desde entonces, Isaac Romero se ha ganado la titularidad con méritos propios, anotando cuatro goles en cinco partidos.

Y es que Isaac Romero ya estaba firmando una temporada fantástica con el Sevilla Atlético. Con 11 goles y 4 asistencias en los 15 partidos que disputó en el Grupo IV de Segunda RFEF, el futbolista nacido en Lebrija estaba siendo el mejor jugador de la competición.

La triste realidad demuestra que la salvación del Sevilla pase por los goles de un canterano que está jugando sus primeros encuentros en el primer equipo. Isaac Romero es el único rayo de sol en la tormenta de Nervión.