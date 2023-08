¿Qué es el TAD? Cómo funciona y quién lo forma

El Tribunal Administrativo del Deporte debe resolver sobre Luis Rubiales El 'Caso Rubiales', en directo

El Consejo Superior de Deportes (CSD), a través de su presidente Víctor Francos, anunció hace unos días que el Gobierno iba a iniciar los trámites necesarios para arrancar la inhabilitación del presidente de la RFEF, Luis Rubiales. Para ello, entra en juego el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD).

"Solicitaremos una reunión extraordinaria el lunes. Si el TAD considera que la falta muy grave merece el inicio de la tramitación lo haremos lo antes posible. Es un proceso complicado, no queremos impugnaciones que nos lleven al traste con el objetivo final. Queremos que esto sea el Me Too del fútbol español. Es el momento del cambio en el fútbol español. Hay cosas que no pueden volver a pasar", ha declarado. Del TAD depende la elaboración del expediente sancionador a través del cual actuará el Gobierno para forzar la inhabilitación del aún presidente de la Federación.

¿Qué es el TAD?

El TAD, o Tribunal Administrativo del Deporte, es el resultado de la integración de los ya desaparecidos Comité Español de Disciplina Deportiva (dedicado a la resolución de sanciones) y Junta de Garantías Electorales (procesos electorales). Estos dos organismos se unificaron en un único órgano administrativo que pasó a tener las funciones y competencias revisoras de la actividad federativa en materia de dopaje, disciplina deportiva y de garantía de la legalidad de los procesos electorales que se desarrollan en las entidades deportivas españolas. Actúa con independencia del CSD. demás, el TAD se encarga también de tramitar y resolver expedientes disciplinarios, en última instancia administrativa, a requerimiento del presidente del Consejo Superior de Deportes o de su Comisión Directiva, como es el caso.

¿Quiénes forman el TAD?

El Tribunal Administrativo del Deporte se compone de siete miembros licenciados en Derecho y son designados por la Comisión Directiva del Consejo Superior de Deportes. Se elige un presidente, asistido por un secretario licenciado designado por el presidente del CSD. Este organismo explica que debe garantizar la presencia equilibrada de mujeres y hombres. De sus siete miembros, cuatro proceden a propuesta del presidente del CSD y tres de entre los propuestos por las Federaciones deportivas españolas. La duración del mandato de sus miembros es de seis años y no pueden ser reelegidos. No obstante, la renovación se produce parcialmente cada tres años.

Estos son los siete miembros actuales

Presidente: Francisco de Miguel Pajuelo (letrado de la Seguridad Social)

Secretario: Guillermo de Blas Bados (abogado del Estado)

Vocal: Eva Fernández, abogada del Estado

Vocal: Pilar Juárez, profesora de la Universidad Carlos III

Vocal: Alfonso Ramos del Molins, abogado del Estado

Vocal: Marina Adela Porta Serrano, abogada del Estado

Vocal: Jaime Caravaca, abogada del Estado