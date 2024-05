¡El Atlético se lanza a por Dovbyk!

Aún no ha empezado el mercado de fichajes y en Girona ya se empiezan a echar a temblar. Miguel Gutiérrez suena para el Bayern; Aleix García parece muy cerca del Leverkusen; veremos si Savio y Couto pueden volver cedidos... y a todo ello se suma ahora el interés del Atlético de Madrid en Artem Dovbyk, el flamante nuevo 'Pichichi' de la Liga. Según apunta el diario 'AS', el cuadro colchonero se habría lanzado a por el fichaje del ucraniano, por el que habrían presentado ya una oferta de unos 25 millones de euros.

Dovbyk viene de hacer un auténtico temporadón en el Girona y no sorprende nada que algunos de los 'grandes' del Viejo Continente se hayan fijado en él. Sin embargo, la respuesta del club ante la oferta del Atlético ha sido dura y contundente: "No". El equipo catalán no tiene ninguna intención de vender a uno de sus pilares esta temporada y menos por una cifra que no se acerque a su cláusula de rescisión, de unos 40 millones de euros.

Dovbyk, en una acción contra el Valencia / EFE

De momento, es la primera tentativa de un Atlético que tiene claro que debe reforzar la parcela ofensiva. Esta campaña ha demostrado ser un equipo sin demasiado gol, donde Morata no ha demostrado nada como para ser el '9' titular del equipo. Memphis apunta a irse y el club necesita reforzarse como sea para no volver a pasar una temporada como la que recientemente ha acabado.

'Pichichi' de la Liga

Por ello, se habría fijado en Dovbyk, un delantero completísimo, capaz de acabar 'Pichichi' de la Liga y de ser parte fundamental del juego coral del Girona. Sabe triangular, es potente al espacio y aguanta el balón como pocos de espalda.

El Girona sabe que retenerlo, si empiezan a llegar ofertas importantes, será complicado. Pero tiene claro que no piensa regalar a un jugador por el que el verano pasado se pagaron 8 'kilos' y que, como mínimo, vale lo que dicta su cláusula de rescisión. Será un verano movido para el ucraniano.