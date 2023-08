Juan Rubiales sobre su sobrino: "Luis siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista"

El que fuera jefe del Gabinete repasa todos los escándalos del presidente de la RFEF, como una fiesta en un chalet de Salobreña: "'Nené' trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!'" "Ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer", afirma

El 'Caso Rubiales' sigue generando reacciones y copando páginas de la prensa, aún después de que la FIFA haya inhabilitado al presidente de la RFEF, Luis Rubiales.

En una entrevista a 'El Mundo', el tío paterno de Luis Rubiales, quien fuera en su día jefe del Gabinete del Presidente, ha hablado también sobre el asunto. "Luis Rubiales siempre ha sido un hombre con un claro tinte machista, muy arrogante, con actitudes propias de Torrente", afirmó rotundo Juan Rubiales, quien aseguró que no le sorprendieron las imágenes de Luis Rubiales dando un beso a Jenni Hermoso, aunque "sí me impactaron".

"Él no quiere ser un político, sino un guerrero, pero la sociedad española ha cambiado, ha marcado unas líneas rojas y le ha dicho que esto no se puede hacer", apuntó.

Tras varias temporadas de trabajo conjunto, el actual presidente de la RFEF puso punto final al trabajo de su tío al frente del gabinete. "El primer desencuentro se produjo cuando me dijo que nunca más le llamara 'Luis', sino 'presidente', y me dejó claro que él no se equivocaba porque era el máximo responsable. Que, en todo caso, me equivocaba yo porque era un empleado", explica en la entrevista. "No quería a su alrededor gente que le llevara la contraria", afirma.

Pero va más allá. "Durante última conversación que tuve con él me dijo: 'Tío, tenemos que buscar la fórmula para que a mi padre le llegue dinero todos los meses desde la RFEF'. Le contesté que no iba a participar en eso y le dije '¿de qué vas?'. Me contestó: 'Vete de aquí que no te quiero ni ver. Ya sé de qué vas", asegura.

Juan Rubiales habla en la entrevista también del escándalo de 2022, cuando se publicó información del teléfono de Luis Rubiales, y sobre la gestión para llevar la Supercopa a Arabia. "Hubo una propuesta de Qatar para quedarse la Supercopa, pero la rechazó porque Piqué no era intermediario y no se llevaba comisión", afirmó.

Sobre la fiesta en un chalet de Salobreña, Juan explicó que "'Nené' [ex futbolista del Granada y amigo personal de Rubiales] trajo a ocho o diez chicas. Cuando llegaron y vi aquello, le dije: '¡Te has vuelto loco, tienen 18 años, podrían ser tus hijas!', y me encerré en una habitación. Curiosamente a aquella reunión de trabajo en Salobreña no fue invitada ninguna mujer responsable de área". Tal y como relató en su día a Anticorrupción, insistió en que la fiesta se pagó con dinero de la RFEF: "Si realmente fue una reunión de trabajo, ¿por qué no contrató el chalé el departamento de viajes de la RFEF y lo hicieron a nivel privado?".

El Caso Negreira o la relación de Luis Rubiales con Pedro Sánchez son otros de los temas que repasa Juan Rubiales en la extensa entrevista.