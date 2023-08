Rubiales, desaparecido: "No coge el teléfono"

El ya ex presidente de la Federación Española de Futbol no se pronuncia públicamente desde su rueda de prensa del pasado viernes Su prima ha hablado en Motril, la ciudad de Luis, sobre como están viviendo estos días en la familia

Sigue el lío y la incertidumbre con Luis Rubiales. Después de su desafortunado beso a Jenni Hermoso y su actitud en el palco con la celebración del Mundial Femenino, fue inhabilitado por la FIFA durante un periodo de 90 días.

Esto último sucedió a posterori de la rueda de prensa que ofreció Luis Rubiales en la Asamblea de la RFEF del pasado viernes. El presidente del máximo organismo del futbol español sorprendió a todos cuando afirmó que "no iba a dimitir" a pesar de todas las presiones que recibió para ello.

Desde ese momento, inifinidad de personalidades y las propias jugadoras de la selección, denunciaron la actitud de Rubiales y pidieron su destitución inmediata. Por ahora, lo que se ha conseguido es que el presidente ya no esté en el cargo por la inhabilitación de la FIFA.

En cualquier caso, sorprende que Rubiales no se haya pronunciado en ningún sitio después de todos los acontecimientos que tuvieron lugar después de su rueda de prensa. Todo el mundo se pregunta: ¿dónde está Rubiales?

Según ha comentado su prima desde Motril en Antena 3, el ex presidente se encuentra desaparecido y "no coge el teléfono". Aún así, acabó deslizando su posible paradero: "Luis Rubiales está donde tiene que estar. Relajándose. Con sus hijas. Esto no hay cuerpo quien lo aguante", concluyó.