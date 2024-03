De la Fuente: "Aquí no hay partidos amistosos"

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, justificó la tensión con la que se vivió el encuentro ante Brasil a pesar de ser un partido amistoso: "Aquí no hay partidos amistosos. Nos jugamos el prestigio y el reconocimiento. Hay partidos de competición y otros que no lo son, pero no son amistosos. Agradezco esta intensidad, porque eso significa que tenemos grandes profesionales".

Dicho esto, De la Fuente se mostró muy satisfecho del juego desplegado por su equipo, restando importancia al error de Unai Simon en el 2-1 y de Carvajal en el 3-3: "Los fallos se producen porque hay que intentar cosas y se cometen porque tenemos un estilo. Hemos sido muy superiores en todas las líneas. Sabíamos del potencial de Brasil en acciones aisladas, pero estoy feliz por el rendimiento y la superioridad demostrada ante Brasil. Es importante para nosotros".

Respecto a la convocatoria para la Eurocopa, De la Fuente dijo estar muy tranquilo: "Me lo ponen muy difícil, porque hay mucho donde elegir y muy bueno. No nos vamos a equivocar, porque cualquier jugador que venga va a estar a la altura".

Dedicatoria de Rodri a su abuelo

Rodri fue uno de los grandes protagonistas con su doblete desde el punto de penalti. El centrocampista del City ha vivido días difíciles por el fallecimiento de su abuelo y Álvaro Morata le cedió los dos lanzamientos: "Álvaro es una gran persona y le agradezco el gesto, porque le he podido dedicar los dos goles a mi abuelo, que tanto me ha enseñado. He jugado con mucha paz interna".

El centrocampista del City se mostró muy molesto con la actitud de los brasileños: "No he entendido las tanganas, porque jugamos mucho en este final de temporada y hay que evitar lesiones".