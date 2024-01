Rubiales se pronuncia sobre la presencia de Jenni Hermoso en las campanadas

Luis Rubiales se pronunció sobre la presencia de Jenni Hermoso en las campanadas de TVE. El expresidente de la RFEF, en una entrevista concedida a EDATV antes de fin de año, dijo que "Televisión Española es un ente público y funciona con los impuestos de todos los españoles. Todo esto se está dirimiendo ahora mismo en la Audiencia Nacional y... es que prefiero ni opinar sobre que un ente público se posicione, prefiero mantenerme al margen".

A la pregunta sobre dónde iba a seguir las campanadas, Rubiales respondió de forma contundente: "No lo voy a ver en TVE. Lo voy a ver con gente querida, las Navidades están para eso. He estado con mis hijas, con mi madre, con mi familia y amigos. Que cada uno lo vea donde quiera, pero no lo voy a ver en TVE".

EL MENSAJE REIVINDICATIVO DE JENNI

"Siempre la he visto desde casa las campanada sen Televisión Española y creo que estar en este balcón tan emblemático... Me voy a acordar toda la vida de esta experiencia", dijo Jenni Hermoso en TVE. "Me gustaría agradecer a trodo el mundo este cambio que estamos haciendo de igualdad y solidaridad y felicitar a mis compañeras por lograr el título mundial y por el empoderamiento que hemos logrado. Que 2024 traiga muchos títulos y mucha igualdad para todos".

Recordemos que este martes, 2 de enero, la campeona del mundo tendrá que ratificar ante el juez su versión sobre lo ocurrido, en un caso que sigue su curso en la vía judicial.