Marea de dimisiones en los entes federativos en contra de Rubiales

Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, fue el primero en dimitir y muchos otros están siguiendo la corriente Los presidentes de la Federación Vasca, Javier Landeta, el de la Cántabra, José Ángel Peláez y el de la Canaria, José Juan Arencibia, dimiten

Después de la explosiva comparecencia este viernes de Luis Rubiales, donde se negó a dimitir como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por todo lo sucedido en las celebraciones por la conquista del Mundial femenino, varios presidentes territoriales están dimitiendo como respuesta a su permanencia en el cargo.

El primero en presentar su dimisión fue Rafael del Amo, presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino. Más tarde le siguió el presidente de la Federación Vasca de Fútbol, Javier Landeta, que anunció este viernes que dimitirá como directivo "tras lo acontecido en la Asamblea de la Real Federación Española de Fútbol”, en la que Luis Rubiales indicó que no dimitirá de su cargo.

“En base al comunicado realizado en el día de ayer, Javier Landeta presentará su dimisión en la próxima reunión de Junta Directiva de la RFEF”, explica el comunicado publicado por el ente vasco. Por su parte, la Federación Guipuzcoana de Fútbol también indicó que su presidente, Manu Díez, renuncia a su cargo de directivo en la Asamblea de la Federación Española.

La Federación Alavesa de Fútbol se sumó a las reacciones y anunció que su presidente, Kepa Arrieta,” en base al comunicado emitido el jueves, presentará su dimisión en la próxima reunión de la Junta Directiva de la REF, con el apoyo unánime de su junta directiva de la Federación Alavesa”.

Por su parte, también dimiten el Presidente de la Federación Cántabra, José Ángel Peláez y el de la Canaria, José Juan Arencibia. Se espera que en las próximas horas el río de renuncias no cese.

Salvador Gomar cesa como vicepresidente de la RFEF

El presidente de la de la Federación Fútbol de la Comunitat Valenciana, Salvador Gomar, ha cesado de su cargo como uno de los vicepresidentes de la RFEF tras asistir en la mañana de este viernes a la Asamblea Extraordinaria de la Federación Española, en la que su presidente Luis Rubiales ha decidido no dimitir de su cargo.

Gomar no ha querido hacer declaraciones hasta que el próximo martes traslade en la asamblea de la Territorial Valenciana lo acontecido en la Junta de la RFEF y se exponga posteriormente una postura pública con todo lo acontecido por la polémica actuación de Rubiales en la final del Mundial Femenino.

Dimite el presidente de la Federación Cántabra y el Racing pide medidas contra Rubiales

El presidente de la Federación Cántabra de Fútbol, José Ángel Peláez, ha dimitido de la Junta Directiva de la Real Federación Española de Fútbol tras lo ocurrido en la asamblea de este organismo celebrada en la mañana de este viernes, mientras que el Racing de Santander ha pedido medidas contra Luis Rubiales, "por el bien del fútbol".

"Analizando las explicaciones ofrecidas por el presidente de la RFEF y entendiendo las mismas, no comparto las formas planteadas ni mucho menos las acusaciones vertidas, por lo que considero coherente presentar mi dimisión como directivo de la Real Federación Española de Fútbol", ha señalado Peláez en su nota de prensa.

Por su parte, el Racing de Santander ha publicado un comunicado en su página web en el que ha pedido a las autoridades competentes que tomen a la "mayor brevedad" posible las medidas que el ordenamiento jurídico permita contra el presidente de la Federación.

En su comunicado, el club cántabro felicita a las jugadoras de la selección española por el Mundial y lamenta la actuación "inaceptable" de Rubiales con "gestos injustificables" en el palco y el beso a la jugadora Jenny Hermoso que considera "injustificable".

"Está fuera de lugar y de tiempo. Ni se puede tratar así a nadie, da igual un hombre o una mujer, da igual si es un compañero o una subordinada, ni se puede reaccionar con insultos a los críticos con estas acciones", añade el Racing.

A juicio de la entidad verdiblanca, "el fútbol español no se merece que su máximo dirigente se comporte así ante todo el mundo".

Por ello, ha instado a Rubiales a reflexionar y pide que se tomen medidas contra él.

"Desde el Real Racing Club, orgulloso miembro de la familia del fútbol español, queremos dar todo nuestro apoyo a Jenni Hermoso, así como a todas sus compañeras, protagonistas de uno de los más grandes logros del deporte español", concluye el comunicado del Racing de Santander.

El Gobierno Vasco siente "vergüenza ajena" tras escuchar a Rubiales

El portavoz del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha dicho este viernes que ha sentido "vergüenza ajena" al escuchar al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, y ha pedido al mundo de fútbol que responda "como es debido" a esta situación.

"Me he sentido mal escuchándole, he sentido vergüenza ajena", ha reconocido Zupiria en una entrevista en la SER después de que Rubiales haya asegurado que no dimitirá pese a las acusaciones por el beso a una jugadora.

El portavoz ha asegurado que muchas mujeres se habrán sentido indignadas también y aunque "algunas" también le han aplaudido la mayoría estarán "enfurecidas" por los argumentos que ha utilizado Rubiales.

Zupiria, que es también consejero de Cultura y Política Lingüística y que gestiona el área de Deporte, ha considerado que este tema tiene una "gravedad añadida" por la posibilidad de que se trate de un caso de agresión sexual ya que "se ha producido una situación no consentida por una mujer".

En este asunto, ha continuado, la opinión y la posición de la propia jugadora es "determinante".

El fútbol vasco da la espalda a Rubiales y su presidente dimite como directivo de la RFEF

El presidente de la Federación Guipuzcoana anuncia que dimitirá de su cargo en la RFEF

La responsable del fútbol femenino riojano dimite por "ética, modal y dignidad"

La presidenta del Comité de Fútbol Femenino de la Federación Riojana de Fútbol, Itziar Díaz, ha presentado su dimisión de este cargo "por principios, ética, moral y dignidad", ha explicado en un comunicado.

"Ante los hechos acontecidos en la final del mundial femenino y visto lo acaecido en la Asamblea Extraordinaria de la RFEF celebrada en el día de hoy, en Las Rozas, mis principios, ética, moral y dignidad no me permiten seguir desempeñando el cargo de presidenta del Comité de Fútbol Femenino de la Federación Riojana de Fútbol", explica en su comunicado.

Detalla que ya ha presentado su renuncia a la Federación Riojana y pide "respeto" a su decisión, al tiempo que agradece el apoyo que se ha dado la fútbol femenino mientras ha ocupado el cargo.

El presidente de Canarias critica que la suspensión de Rubiales no haya sido "inmediata"

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha criticado en redes sociales que la suspensión de Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) no haya sido "inmediata".

En tal caso, esgrime el jefe del ejecutivo canario, de CC: "No se habría vuelto a castigar a la víctima cuando lo que esperábamos es la protección a Jenni Hermoso", jugadora de la selección femenina a la que besó Rubiales tras ganar la final del Mundial de fútbol ante Inglaterra.

"Ni disculpas a medias, ni una dimisión que al final no se ha producido", lamenta Clavijo a propósito del discurso de Rubiales este viernes en la asamblea de la RFEF.