La hermana de Jenni Hermoso rompe su silencio: "Efectivamente está dando la cara..."

La familia está brindando su apoyo incondicional a la jugadora, no darán detalles sobre las medidas legales que ha tomado contra Rubiales A pesar de su negativa a hablar sobre la denuncia, Silvia Hermoso aseguró que Jennifer se encuentra bien

Varias semanas después del controvertido beso protagonizado por Luis Rubiales hacia Jennifer Hermoso tras la victoria de la selección en la final del Mundial en Sydney el pasado 20 de agosto, la futbolista ha dado un valiente paso al frente y ha presentado una denuncia por agresión sexual a Rubiales ante la Fiscalía General del Estado.

Antes de emprender su viaje a México para unirse a su equipo, el Pachuca, la delantera ha tomado medidas legales contra Rubiales, siguiendo la recomendación del Ministerio Público, que había abierto diligencias de investigación sobre el incidente. Según la legislación española, Rubiales podría enfrentar una pena de hasta cuatro años de prisión si se le encuentra culpable.

Silvia Hermoso, hermana de Jennifer, en declaraciones a Europa Press, ha afirmado que, aunque la familia está brindando su apoyo incondicional a la jugadora, no darán detalles sobre las medidas legales que ha tomado contra Rubiales. Silvia dijo: "No voy a hablar de ese tema en absoluto. Estamos con mi hermana, que es campeona del mundo pero es mi hermana, y efectivamente está dando la cara por muchos deportistas".

A pesar de su negativa a hablar sobre la denuncia, Silvia Hermoso aseguró que Jennifer se encuentra bien. Sin embargo, no confirmar si Rubiales se ha puesto en contacto con su hermana después de que ella tomará la decisión de denunciarlo por agresión sexual. Silvia dijo: "No tengo ni la menor idea, es que temas de fútbol con mi hermana no hablo, solo te puedo decir que es la campeona del mundo, de mi vida y de mi corazón".

Silvia también elogió a Jennifer, calificándola como "la mejor persona del mundo y la mejor jugadora". Lamentó que se viera involucrada en un tema que no deseaba, pero subrayó que la familia está "muy contenta" y la respaldará en todo lo que decidió hacer contra Rubiales.