Lamine Yamal: "Un día eres el nuevo Messi y al siguiente..."

Todo el mundo sabe ya de la calidad de Lamine Yamal. El joven jugador del Barça y de la selección española ya es considerado uno de los mejores del mundo. En una entrevista para el GQ, Yamal ha declarado que él solo se dedica a jugar: “Yo solo salgo al campo a disfrutar y a hacer lo que hago siempre. Si la gente te pone una responsabilidad encima es porque lo estás haciendo bien. Y si sigues haciéndolo igual de bien, no te pasará nada”.

En sus comparaciones con Leo Messi, la joven perla blaugrana ha dejado clara su postura y lo que es importante para él: “En la prensa un día te ponen como el nuevo Messi y al día siguiente dicen que tienes que dejar de jugar, así que lo mejor es centrarte en lo tuyo y en tu trabajo, y pensar solo en lo que te diga el míster, que es el que te quiere ayudar de verdad, y tus compañeros”.

Lamine Yamal ya es un ídolo en el Barcelonismo y un referente para los más jóvenes. Con mucha ilusión, ha dicho que ha cumplido un sueño y que se recuerda cuando era más pequeño y coleccionaba cromos que ahora ya llevan su cara. “Cuando tengo que firmar alguna carta que es balón de oro, ahí me acuerdo de cuando yo coleccionaba y me tocaba la carta Invencible, me tocaba Messi… y sí, es un sueño”.

Sus planes de futuro

Aunque aún solo sea un adolescente menor de edad, Yamal ya se imagina su futuro deseado. Le gustaría ganar una Champions y algún título con su selección, a la víspera de esta Eurocopa 2024. Yamal se ha postulado en como quiere ser de mayor: “Yo creo que, sobre todo, quiero ser buena persona y poder ayudar a la gente. Lo más importante, aparte del fútbol, es ser buena persona. Cuando tenga 25 años, querría ser una persona responsable y saber quién soy”.

Este verano Yamal tiene una gran oportunidad con la selección española para ganar su primer título grande como es una Eurocopa. Esperamos que tenga más oportunidades la temporada que viene con el Barça para levantar algún que otro título.