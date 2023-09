Dudas entre las futbolistas por la elección de Montse Tomé

La nueva seleccionadora no convence a la gran mayoría de las internacionales españolas Consideran que la RFEF ha elegido una opción continuista tras el cese de Jorge Vilda

La RFEF ha dado un paso más en su voluntad de limpiar la imagen del fútbol español tras el escándalo generado por la actitud del ex presidente, Luis Rubiales, después de ganar el Mundial femenino. El cese del ya ex seleccionador, Jorge Vilda, es una prueba de ello, aunque la opción de entregar al cargo a quien ha sido su segunda entrenadora, Montse Tomé, no ha acabado de convencer a la gran mayoría de las internacionales españolas.

Las jugadoras, de forma pública, pero también a nivel privado, han pedido cambios profundos y estructurales en el organigrama federativo relativo al fútbol femenino. Más allá de aplaudir la destitución de Vilda, una decisión que, eso sí, creen que llega tarde, consideran que elegir a quien ha sido su mano derecha al frente de la selección no es la mejor opción para olvidar el pasado reciente.

Son muchas las internacionales que ven a Tomé como una apuesta claramente continuista y, de hecho, recuerdan que la nueva seleccionadora también participó en las reuniones individuales mantenidas durante la crisis abierta tras la renuncia de 15 jugadoras a ser convocadas. Tras estas conversaciones, la unidad se rompió en el vestuario.

La reacción de las disidentes

Habrá que ver ahora cómo reaccionan quienes, tras lo vivido después del Mundial, pidieron el cese de Jorge Vilda como condición para seguir acudiendo a las convocatorias de la selección, pero también de la postura de, por ejemplo Mapi León, Patri Guijarro y Claudia Pina. Las tres futbolistas del Barça mantuvieron sus reivindicaciones iniciales y ello les costó no estar en la cita mundialista.

Mapi León | FCB

Entre las internacionales españolas, de forma muy mayoritaria, habrían preferido que la Federación Española hubiera optado por una opción más rupturista, como la que representaba el técnico Luis Sánchez Vera, al frente del Levante y cuya relación con muchas jugadoras es muy buena. Los problemas en el seno de la selección femenina aún no se han acabado...