El CSD, preocupado por imagen de España y en contacto con FIFA para encauzar la situación

"Estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy", admitió el presidente del CSD Asimismo, Francos pidió a la RFEF y a su presidente interino, Pedro Rocha, que no se repita "el espectáculo del viernes"

Víctor Francos, presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), admitió este lunes su preocupación por la imagen ofrecida por el deporte español tras lo acontecido con el caso Luis Rubiales y reconoció, al ser preguntado por si podría afectar a la candidatura de España al Mundial de 2030, que "estaba mejor situada" antes de lo ocurrido con quien hasta el sábado presidía la Federación Española de Fútbol.

"Estoy preocupado. Hace dos semanas estábamos mejor situados para el Mundial 2030 que hoy, pero somos un Gobierno tozudo y estamos en disposición de explicar a la FIFA, la UEFA y al conjunto de federaciones internacionales que el deporte español no es lo que hemos visto estos días y tampoco el fútbol español", dijo en una rueda de prensa celebrada en Tarragona.

Víctor Francos (CSD) habló sobre los últimos hechos del caso Rubiales | Twitter

Añadió sobre la candidatura al Mundial 2030 que el Gobierno español está "en disposición de lucharlo, con garantías" e informó de que este lunes ha hablado con el vicepresidente de la FIFA para analizar lo ocurrido en los últimos días.

"Vamos a tener contacto permanente a partir de ahora con ellos para encauzar una situación que tampoco es cómoda para ellos y por lo tanto le pido a la gente que tenga la confianza en el Gobierno de que un hecho particular no puede empañar un éxito colectivo", añadió en referencia al triunfo de la selección española femenina en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda.

Francos compareció para valorar la resolución del Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) sobre la denuncia que presentó el CSD, pero la deliberación aún no es pública, y el presidente avisó que no sabe cuándo la publicarán. En este sentido, recordó que si el TAD estima que la denuncia es correcta, y considera que los hechos son muy graves, el CSD activará las actuaciones que ya anunció en anteriores comparecencias, entre ellas la suspensión de Rubiales.

Preguntado por la actitud de Rubiales estos días, Francos sentenció que si tuviese la oportunidad de hablar con el expresidente de la RFEF, le diría: “tendrías que haberte ido el viernes”. Y en lo que se refiere a la actitud en la asamblea del viernes de los dos seleccionadores nacionales, Jorge Vilda y Luis de la Fuente, que aplaudieron el discurso de Rubiales, explicó que no le gustó, pero preguntado por una posible destitución de los entrenadores, dijo que el Gobierno no puede elegir quienes se sientan en el banquillo.

Francos ratificó el compromiso del Gobierno con la paridad en el mundo del deporte y recordó que, a partir del 1 de enero de 2024, tendrá que haber una paridad del 40% en los órganos directivos de las federaciones. El presidente del CSD anunció, además, que durante los próximos días se pondrán en contacto con las federaciones para advertirles que, en el último trimestre de 2023, tienen que adaptar sus estatutos para cumplir con esta paridad.

Tirón de orejas a la RFEF

Asimismo, Víctor Francos exigió a los dirigentes de la Real Federación Español de Fútbol y a su presidente interino, Pedro Rocha, que no se repita "el espectáculo del viernes" en la reunión que el ente federativo celebra este lunes. "Esta mañana he intentado hacerles llegar un mensaje claro de lo que espera la sociedad española que es que la Federación Española de Fútbol no vuelva a dar el espectáculo del viernes", subrayó.

En este sentido, sobre la reunión extraordinaria y urgente de este lunes de la Comisión de Presidentes de Federaciones de Ámbito Autonómico y Territoriales, el máximo responsable del CSD exigió a Pedro Rocha que esté a la altura de lo que demanda "la sociedad española y el fútbol español".