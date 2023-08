Ibai Llanos rompe su silencio sobre el caso Rubiales

El streamer vasco se pronuncia sobre Rubiales y De la Fuente

El caso Rubiales sigue siendo tendencia, sobre todo después de que el mismísmimo Luis Rubiales convocara una Asamblea Extraordinaria de la Federación para asegurar que el beso "fue consentido" y que no dimitiría. Horas más tarde, la FIFA le suspendió temporalmente durante 90 días y ahora sabemos que su madre se ha encerrado en una iglesia de Motril (Granada) en huelga de hambre.

Muchos son los famosos que se han pronunciado acerca de Luis Rubiales y De la Fuente, pero Ibai Llanos no lo había hecho hasta la fecha. Y como es habitual en el streamer vasco, ha sido muy claro: "han inhabilitado a Luis Rubiales desde la FIFA, después del bochorno y el ridículo espantoso que no está haciendo pasar a todos".

Ahora bien, como hemos adelantado, no solo ha hablado de Luis Rubiales. También ha hecho referencia al comunicado de De la FuenteB: "una cosa que me ha sorprendido también es que De la Fuente ha dicho que 'yo también condeno esta actitud sin paliativos'. Pero si De la Fuente era uno de los que estaba aplaudiendo en la Asamblea".

En resumen, Ibai Llanos cree que "todos nos hemos vuelto completamente locos de la cabeza. No entiendo nada. Lo han inhabilitado 90 días, pero, es verdad, que entra el Comité Superior de Deportes, el CSD, si no me equivoco, y a partir de ahí supuestamente van a seguir una serie de pasos para que el miércoles Rubiales estuviera fuera".

Sea como fuere, estas declaraciones de Ibai Llanos han sorprendido a propios y extraños, tanto a espectadores de su canal de Twitch como aquellos que las han escuchado a través de otros medios.