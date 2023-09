El brindis de Vero Boquete tras la destitución de Vilda

La exinternacional publicó anoche una imagen en redes sociales descorchando una botella de champán "Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella", se limitó a señalar en el texto

La salida de Jorge Vilda de su cargo de seleccionador del equipo femenino español, arrastrado por el 'Caso Rubiales' y su comportamiento tras el título logrado en Australia, no ha pasado desapercibida para nadie.

Uno de los nombres propios al hablar de fútbol femenino en España es sin duda la gallega Vero Boquete. La exinternacional ha sido de las más activas a la hora de posicionarse en el caso, cargando las tintas contra la figura del hasta ayer seleccionador Jorge Vilda.

Así, en una reciente entrevista en RNE señalaba: "Todas las que hemos estado allí hemos vivido situaciones desagradables. Lo único que ha pasado en estos siete días es que se ha visto públicamente lo que antes sucedía en privado".

Anoche mismo, tras conocerse la destitución de Jorge Vilda, la jugadora de la Fiorentina publicó una imagen en sus redes sociales donde aparecía sonriente con una botella de champán y la frase: "Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella".

Champagne Vintage, 8 años de maduración en botella 🥂 pic.twitter.com/igKEUtOQPT — Verónica Boquete (@VeroBoquete) 5 de septiembre de 2023

Cabe destacar que en su publicación no se refiere a la figura del exseleccionador en ningún momento. Pero a buen entendedor...

También anoche, Vero Boquete se pronunció en la COPE sobre el comunicado de la selección masculina "No hay que agradecerlo porque creo que es insuficiente y llega tarde. También es cierto que muchas veces esperamos que los futbolistas y los deportistas en general tengan que posicionarse, pero no es función de ellos. Si la gente que debe hacerlo no lo hace, tampoco debemos exigirles mucho más a ellos que son futbolistas".