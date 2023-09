Vero Boquete ve insuficiente el comunicado de los internacionales españoles

La ex internacional española se limita a decir que "está bien, pero no hay nada que agradecer" La gallega si que destaca la valentía de Borja Iglesias, que renunció a la selección hasta que Rubiales no haya dimitido

La futbolista Vero Boquete, actualmente jugadora de la Fiorentina, ha dado su opinión sobre el caso Luis Rubiales y lo ha hecho sin medias tintas, con un talante crítico y subersivo ante lo ocurrido.

La exinternacional por España estuvo ayer en El Larguero y dio su opinión sobre el comunicado que ayer leyeron los jugadores de la selección española, denunciando la actitud de Rubiales: "Lo he recibido como lo ha recibido mucha gente. Llega tarde y es insuficiente. Entiendo que no es una situación fácil pero a mi, además de que me faltan cosas en ese comunicado, me sobra el punto 4".

Boquete aseguró que aún no siendo fácil la postura de los internacionales españoles, podrían haber arriesgado mas: "La intención está muy bien, el no sé si es tratar de quedar bien o querer al menos posicionarte, que ya es algo, es valiente pero el último punto, en el que dicen que ahora se empieza un recorrido nuevo, de que empiezan una competición y quieren centrase solo en lo deportivo, me hace pensar que este comunicado es solo para evitar preguntas incómodas y ese es el problema del que tantas veces nos quejamos".

La delantera gallega, jugadora de la Fiorentina, matizó que "esas preguntas incómodas nos hacen falta y nos hacen falta respuestas contundentes, respuestas valientes como en su día, y muy rápido, dio Borja Iglesias o alguno de sus compañeros. Yo no voy a agradecer este comunicado porque me llega igual de tarde que el de De la Fuente, el de Jorge Vilda y el de la gente que se ha posicionado 10 ó 15 días tarde, cuando ya intuyen lo que puede pasar".