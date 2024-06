Euroliga 2024/25: El misterio de los equipos invitados

El Panathinaikos se proclamó campeón por séptima en su historia de la Euroliga tras vencer al Real Madrid en la Final Four de Berlín. El conjunto heleno defenderá su corona la próxima temporada en la competición, pero desconoce los nombres de varios de sus rivales.

Las normas establecen que los 11 clubes fundadores de la Euroliga tienen plaza fija en la competición, salvo un CSKA de Moscú que sigue vetado mientras continúe la guerra de Rusia contra Ucrania. Esta situación nos deja como participantes seguros a Real Madrid, FC Barcelona, Baskonia, Maccabi Tel Aviv, Zalgiris Kaunas, Anadolu Efes, Olimpia Milano, Fenerbahce, Olympiacos y Panathinaikos.

Dos clubes como Bayern Múnich y el ASVEL Villeurbanne tienen licencia A desde 2020 y esta situación les permite ser participantes permanentes del torneo hagan lo que hagan en sus ligas. La Euroliga quedó pendiente de revisar su situación, pero como la llegada del equipo de Dubai va a retrasarse un tiempo, la competición no tiene prisa por apretarles.

Quedan seis plazas por conocerse y el crucigrama es cuando empieza a complicar. La siguiente conocida será para un nuevo debutante en la competición, el Paris Basketball, como ganador de la Eurocup de la temporada 2023/24. El conjunto francés contará con uno de los presupuestos más abultados del torneo como sus hermanos del fútbol, el Paris Saint-Germain.

Equipos en el alambre

El ALBA de Berlín, que fue sede de la Final Four de 2024, no tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la competición. El equipo alemán suele enorgullecerse de ser el club que cuenta con el presupuesto más contenido, pero de ahí a competir hay mucha distancia. La Euroliga le dio la condición de fijo como sustituto del CSKA, pero esa situación no va a ser eterna y aparte los directivos de la competición no ven con buenos ojos su poca inversión.

En el lado contrario encontramos a un AS Mónaco que entró en la Euroliga tras ganar la Eurocup de 2020/21 y que se mantendrá una temporada más tras entrar en el Play-Off permanentemente desde su llegada a la máxima competición gracias a una gran inversión económica. Igual que el ALBA puede ser el patito feo, este equipo entraña su particular cisne blanco.

Otro que parece tener su plaza asegurada es el campeón de la Liga Adriática. Es una norma no escrita por la competición, pero que en los últimos años se ha hecho tradición. Así las cosas, el vencedor de la última edición fue Estrella Roja del Belgrado y nadie duda de que serán de los equipos anunciados.

Las invitaciones y el marrón de la ACB

Quedan todavía por repartir tres wilcards o invitaciones en las estimaciones actuales y ahora es cuando entran en juego las influencias. Partizan Belgrado, Virtus de Bolonia, Valencia Basket o el ya mencionado Alba Berlín son los principales opositores para conseguir una plaza, aunque la Euroliga podría sorprender decantándose por un mercado distinto.

Lituania o la antigua Yugoslavia podrían crecer en su presencia con sus máximos dirigentes provenientes de estos países. A la máxima competición europea no le gusta que haya cuatro equipos de un mismo país y esto es un misil a la primera línea de flotación a las opciones del Valencia Basket y la Liga ACB.

Luego se puede dar la opción actualmente posible de que Unicaja o UCAM Murcia puedan ganar la competición española y reclamar una plaza en la Euroliga que sería legítima pero incómoda para la organización. Gran Canaria ya entró por el córner en la temporada 2017/18 tras hacer una machada en la ACB.