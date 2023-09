El 1x1 del España - Chipre

Lamine Yamal volvió a dar una exhibición en una primera mitad de escándalo con la absoluta España no tuvo problemas para superar con comodidad a una Chipre muy inferior

España jugó un partido ante Chipre en el que no necesitó esforzarse demasiado para lograr una nueva victoria en la fase de clasificación de la Eurocopa. El primer tiempo fue bueno, suficiente para abrir la lata y dejar el partido visto para sentencia en la segunda mitad. Lamine Yamal volvió a brillar.

Lamine Yamal fue el mejor antes del descanso, con una exhibición de recursos que obligaba al "ooooh" a la grada de Los Cármenes. Le acompañó en su aventura Nico Williams, pero también Gavi, que abrió el marcador. A partir de ahí, todo fue más fácil.

En la segunda mitad, los goles fueron cayendo uno tras otro, sin parar, ya con el rival cansado y con la selección de Luis de La Fuente consciente de que, si no bajaba el pistón, el paritdo acabaría en goleada, como así fue.

Estas son las notas de los futbolistas de la selección española ante Chipre:

6

Unai Simón, portero

Ausente

El 5 es la puntuación que se pone cuando no se sabe qué poner porque el futbolista no ha participado. Eso es lo que le pasó a Unai, que, si no hubiera jugado, no se habría notado.El 6 es por la goleada.