Sporting-Oviedo: un derbi igualado que puede marcar un punto de inflexión

El derbi asturiano que disputarán en la jornada de mañana Sporting de Gijón y Oviedo es uno de los partidos más especiales e históricos del fútbol español. Desde hace bastante tiempo es un duelo que se disputa en Segunda División y no en Primera, pero con un ambiente y aficiones que demuestran que el fútbol no va de categorías, sino de cómo lo vive su gente.

Por otro lado, El Molinón acogerá algo más que un partido de fútbol. El Sporting pedirá apoyo para la candidatura de su estadio para el 2030, mientras que los ovetenses darán apoyo a los incendios de Chile de estos últimos días. Según 'La Nueva España', ambos equipos han tramitado la solicitud para que puedan mostrar pancartas en el estadio sobre sus propuestas. Por lo que la imagen será más que representativa en el feudo gijonense, por parte de las aficiones de ambos equipos.

28 kilómetros y una rivalidad histórica

Los kilómetros que separan Gijón de Oviedo demuestra cómo una de las mayores rivalidades del fútbol español cuenta con dos clubes que residen muy cerca el uno del otro. 28 kilómetros separan ambas ciudades del que es considerado el partido que más se vive en Asturias. "El derbi es como el 'Clásico', pero a lo bestia", explica Nacho Azparren, periodista de 'La Nueva España'. Además, llega en un momento más igualado que nunca y en el que las sensaciones del Oviedo son algo mejores de las del Sporting.

El Sporting no pasa por su mejor momento

"El Sporting llega en el peor momento de la temporada. Contra el Zaragoza se puede decir que es el peor partido hasta la fecha, un encuentro a cara o cruz que no salió bien. Si bien es cierto que la tendencia a la baja es algo preocupante, el derbi puede ser un punto de inflexión", es el diagnóstico que hace Andrés Menéndez, periodista de 'La Nueva España' sobre cómo llegan los de Miguel Ángel Ramírez.

Asimismo, añade que "de no ser ganar, los rojiblancos deberán reajustarse sus aspiraciones de cara a final de curso". El momento bajo por el que pasa lo ha alejado del 'play-off', tras muchos meses en la parte alta de la tabla. Por si fuera poco, Ramírez no podrá contar con dos piezas clave como el capitán, Cote, y el guardameta, Rubén Yañez: el primero por acumulación de tarjetas y el segundo por lesión. No hay duda que una victoria ayudaría al equipo a salir reforzado y sería clave para revertir la dinámica. Reengancharse al 'play-off' y motivar de nuevo a la afición, la principal baza que deberán tener en cuenta los pupilos del técnico rojiblanco.

El Oviedo, a por el 'sorpasso' y el 'play-off'

El Oviedo es un equipo que con el paso de las jornadas ha ido creciendo y que ha perdido muy poco. De hecho, lleva sin conocer la derrota desde el mes de noviembre y junto a Leganés y Racing de Ferrol es el equipo que menos partidos ha perdido de toda la categoría (5). Pese a que todavía no ha alcanzado posiciones de 'play-off', el conjunto ovetense tiene papeletas para hacerlo más pronto que tarde.

El empate ante el Eldense dejó perder una oportunidad de oro antes del derbi: pasar por encima al Sporting y estar entre los seis primeros. Sin embargo, la 'mochila' de derrotas del primer tramo de la temporada le ha pasado factura para que todavía no lo haya logrado. Tanto Azparren como Menéndez coinciden en que es complejo definir un favorito, ya que al final es un partido que se decidirá por detalles. Saber controlar las emociones para acertar en los momentos clave, será el mayor reto para dos equipos que jugarán con un ambiente de gala.