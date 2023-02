Lugo e Ibiza desaprovechan la oportunidad

El empate entre Ponferradina y Racing permitía a ambos acercarse a la permanencia, pero empataron 0-0 Ambos se mantienen en lo más bajo de la clasificación

El Lugo y el Ibiza desperdiciaron este domingo la oportunidad de acercarse a la permanencia e igualaron (0-0) en la depresión que ambos atraviesan, hundidos en la tabla de LaLiga SmartBank. Los lucenses rompieron una serie de cuatro derrotas en el debut de Joan Carrillo como entrenador, pero fue insuficiente, y el Ibiza amplió a siete las jornadas que lleva sin ganar.

FICHA TÉCNICA Liga Smartbank LUG 0 ________________ 0 IBI ALINEACIONES Lugo Whalley; Loureiro, Pirri (Pantic, 84'), Rodríguez, Zé Ricardo (Andoni, m.84); El Hacen (Carbó, 83'), Clavería; Avilés (Señé, 60'), Moyano, Cuéllar (Baena, 74'); Barreiro. Ibiza Fuzato; Joseda, Martín, Grillo, Escobar; Suleiman (Nolito, 72'), Serrano, Diop, Bogusz; Kaxe (Julis, 78') y Ekain (Alarcón, 86'). Árbitro Gorostegui Fernández (Comité vasco). T.A: Diop (9'), Grillo (40') / Cuéllar (11'), Pirri (66'). Incidencias Anxo Carro (2.232 espectadores).

En un encuentro trascendental, unos 200 aficionados protestaron antes del partido, fuera del Anxo Carro, por la gestión del club gallego, y también cuando se incorporaron a la grada en el minuto 12. Además, hubo música de charanga, aunque en otra zona del estadio. Con ese ambiente se estrenó Carrillo tras el cese de Fran Justo, la dimisión del director deportivo, Carlos Pita, y el traspaso del máximo goleador rojiblanco, Chris Ramos, al Cádiz.

El primer once del nuevo técnico rojiblanco incluyó varias novedades, con Bruno Pirri, que no jugaba desde el 17 de septiembre, como principal sorpresa. El preparador catalán apostó por El Hacen en la medular, Sebas Moyano como enganche y no de extremo, y Cuéllar en la banda izquierda.

El miedo al error atenazó a los dos últimos clasificados de LaLiga SmartBank. Tras el empate de la Ponferradina y el Racing de Santander, gallegos y baleares tenían la opción de acercarse a la permanencia (estaban a seis y diez puntos, respectivamente), pero la desperdiciaron.

El Ibiza avisó con un par de balones colgados al área del Lugo y los gallegos se metieron en el partido en el ecuador del primer acto con un centro de Avilés que no conectó de chilena Manu Barreiro pero sí Cuéllar con un disparo con la derecha que sacó a córner Fuzato. El Ibiza apenas se asomó por el área del Lugo. Solo una falta que ejecutó Bogusz amenazó a Whalley, quien ni siquiera tuvo que intervenir. Lucas Alcaraz probó con la incorporación de Nolito por un desaparecido Suleiman a menos de veinte minutos para el final.

Fuzato fue el mejor del Ibiza y con él se estrelló nuevamente el más destacado de los locales, Moyano, tras una gran acción personal a los 83 minutos. Los lucenses, en el debut de Pantic y Andoni López, lo intentaron hasta el final y Señé tuvo la victoria con un testarazo en la última jugada, pero se encontró otra vez con el portero del Ibiza.