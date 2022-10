"Ficharía a Piqué con los ojos cerrados"

Está jugando un poco menos pero todavía tiene unos añitos en la élite", dijo el técnico del Andorra en 'El Larguero' "De nuestra etapa en el Barça todos aprendimos: no me arrepiento de nada. Soy la persona más feliz por haber estado en el Barça", dijo

Que existe la posibilidad de que Gerard Piqué juegue en el Andorra es un hecho, aunque la posibilidad por ahora está lejos. El central, propiedad del club, aún piensa en azulgrana pero Eder Sarabia le abre las puertas a su presidente.

"¿Fichar a Piqué? Con los ojos cerrados. Lo hemos visto en Champions y el otro día en Mallorca. Está jugando un poco menos pero todavía tiene unos añitos en la élite", dijo en 'El Larguero'.

Sobre su propia renovación, el técnico tricolor reconoció que "estoy muy feliz, desde que llegué casi dos años hemos mejorado. Es increíble el proyecto de estos 4 años. Todo lo que ha evolucionado, el campo nuevo, la ciudad deportiva... Tengo todo lo que necesito y quiero quedarme aquí muchos años".

"De nuestra etapa en el Barça todos aprendimos: no me arrepiento de nada. Soy la persona más feliz por haber estado en el Barça. No solo con Messi, pero no salió como nos hubiese gustado y acabó con el 2-8 del Bayern. Pero eso es agua pasada", apostilló sobre su etapa en el Barça.