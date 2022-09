Nogués: “Ojalá Piqué jugara algún día en el Andorra”

El director deportivo del club cree que “nos ayudaría muchísimo” aunque lo ve “muy difícil o imposible” “Cada euro que gastamos es como si fuera 1,38”, dijo sobre la medida impuesta por LaLiga para mitigar sus ventajas fiscales

El director deportivo del Andorra, Jaume Nogués, se enorgullece del proyecto que lidera desde los despachos, donde quiere asentar al club en el fútbol profesional. No quiere hablar demasiado de Primera, aunque admite que “existe el sueño”. El mismo que el de ver a Gerard Piqué con la elástica tricolor.

“No se ha hablado, pero para mí Gerard sigue siendo uno de los mejores centrales de Europa. Es muy difícil o imposible... pero ojalá jugara aquí, nos ayudaría muchísimo”, reconoció en una entrevista a ‘As’, donde recordó sus inicios en el club. “Llegué en octubre de 2018. No me sabe mal decirlo: Piqué me puso a dedo. Soy amigo personal desde la infancia. Un día me explicó el proyecto y decidí dejar la empresa familiar en la que estaba, que no tiene nada que ver con el fútbol”. Cuatro años después, la realidad es otra para el Andorra.

“Ha habido muchos momentos de suerte, pero detrás hay mucha planificación. Ha salido más rápido de lo que habíamos planeado”, admitió. La idea es poco a poco profesionalizar más la entidad. “Ahora estamos en la construcción del nuevo estadio, que es importante modernizar porque en Andorra hace frío y hay que adecuarlo a los nuevos tiempos. Y la ciudad deportiva. La compra del Nàstic Manresa fue para tener el fútbol base más focalizado”.

Nogués sacó pecho por Eder Sarabia, “un gran entrenador”, y habló de las supuestas ventajas fiscales: “LaLiga nos puso un corrector del límite salarial: cada euro que nos gastamos es como si fuera 1,38, según ellos para poner algo más de igualdad por los impuestos”.