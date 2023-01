Eder Sarabia explota: "Parecemos los tontos del pueblo"

El técnico del Andorra criticó duramente el arbitraje en la rueda de prensa Perdieron 0-1 ante el Albacete y Sarabia acabó expulsado con doble amarilla

Después de la última derrota del Andorra contra el Albacete en casa 0-1, su entrenador, Eder Sarabia, explotó en la rueda de prensa contra el arbitraje. Durante el encuentro, el colegiado expulsó por roja directa a Pastor, después de haber sacado amarilla y revisarlo en el VAR, y también envió a la grada antes de tiempo al propio Sarabia por doble amarilla cuando el partido ya terminaba.

“Estaba siendo un partidazo espectacular y llega esta acción que lo determina todo. Después el árbitro dice que va a dar un minutos más de añadido y no deja sacar el córner... ya me gustaría que me tratasen como al Albacete o a otros equipos porque tendríamos 12 puntos más”, comentó el técnico del Andorra, y además añadió: “Parecemos los tontos del pueblo. El VAR era para blanco o negro, no gris”.

Las críticas de Sarabia al arbitraje no quedaron ahí: “Dije desde el principio que el VAR me parecía correcto, un avance y un acierto, pero también digo que lo estamos utilizando mal. Hay árbitros que no arbitran lo que ven en el campo. El árbitro ha de tomar decisiones y el VAR ha de estar para cosas puntuales. Lo digo como amante del fútbol. Tenemos 200 expulsiones más que otras Ligas... ¿esto es otro deporte? Pero hoy como pierdes te vas con cara de tonto para casa y ya está”.

Por último, reiteró: “Nosotros no hemos de entrar en el juego de los demás, que dan la murga, hablan y tal, pero es que al final somos los tontos del pueblo. Y hay mucho en juego. Creo que hay ciertas cosas que hay que replantearse ya”. En la próxima jornada, el Andorra visita al Granada en el Nuevo Los Cármenes.