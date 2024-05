Mientras transcurre el Masters 1000 de Roma, los tres mejores tenistas del ranking ATP no están pasando por su mejor momento. Cada vez queda menos para que arranque Roland Garros y los favoritos a conquistar el Grand Slam francés siguen mostrando dudas tanto en juego, como por su estado físico.

Carlos Alcaraz es una de las grandes dudas que presenta Roland Garros. La lesión en el pronador redondo del brazo derecho que padece el murciano le impidió participar en Montecarlo, Barcelona y en el presente Masters 1.000 de Roma y, de esta manera, es duda para el prestigioso torneo francés. El número tres del mundo volvió a entrenarse con raqueta el pasado lunes 13 de mayo e ilusionó a sus seguidores. No lo hacía desde su eliminación en Madrid en cuartos ante Zverev. El murciano no se encuentra en su mejor momento tras unas molestias físicas que le están impidiendo mostrar su mejor versión. La gran duda ya no solo es si podrá participar en Roland Garros sino, en caso de que lo haga, en qué condiciones físicas lo hará.

Otra de las incógnitas será la de Rafa Nadal. Todo el mundo es sabedor de la ilusión que tiene el balear con su torneo fetiche, pero Rafa ha sido claro de que no jugará en Francia de cualquier manera: "No me quiero sentir en Roland Garros como me sentí en Madrid o en Barcelona, sin poder luchar realmente." Pese a eso, Rafa es positivo tras no notar molestias físicas y tiene ilusión en poder participar: "Espero jugar Roland Garros. Son torneos que tienen un gran valor deportivo y sentimental para mí, es difícil explicarlo con palabras, espero poder jugar en todos los torneos donde pueda estar", expresó.

Mal momento de Djokovic

Novak Djokovic, número uno del mundo, está pasando por uno de los peores momentos de los últimos años. El serbio sigue sin encontrar las buenas sensaciones en la actual temporada tras caer de manera temprana en Roma. Este año aún no ha logrado ganar ningún título y se encuentra en un espiral de decisiones controvertidas, como la destitución de su entrenador, Goran Ivanisevic y con la marcha de su preparado físico, Marco Panichi. De esta manera, es la segunda vez en toda su carrera que el serbio llega al Grand Slam francés sin haber levantado antes un trofeo.

Sinner lesionado

Quien no estará será el número dos del mundo, Jannik Sinner. Según apuntan desde Italia, la lesión en la cadera que padece es más seria de lo que se preveía y el jugador no arriesgará. En cuanto a ranking, perderse Roland Garros no afectaría demasiado al italiano, ya que cayó derrotado en segunda ronda el año pasado. De esta manera, tan solo perdería 65 puntos y no arriesgará en que las molestias vayan a más.

Roland Garros presenta un mar de dudas. En los próximos días jugadores como Nadal y Alcaraz deberán comunicar si finalmente participarán en el prestigioso Grand Slam.