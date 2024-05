Calendario Roland Garros 2024: cuándo empieza, fechas y sorteo del cuadro

Roland Garros reunirá durante dos semanas a los mejores tenistas del planeta, entre los que se encuentran dos españoles: Rafa Nadal y Carlos Alcaraz. Ambos disputarán el último torneo de la gira de arcilla con la intención de levantar el título de campeón.

Esta edición será, muy probablemente, la última de Rafa Nadal en pista, ganador hasta 14 veces del torneo. El manacorí intentará encontrar su mejor versión en una de las competiciones que tiene marcada en el calendario desde hace varios meses.

En el caso de Alcaraz, el español llegará con un descanso de varias semanas tras perderse el Masters 1000 de Roma por lesión. El número tres del mundo buscará mejorar el resultado del año pasado, cuando cayó en semifinales contra Novak Djokovic, que acabó alzando el título.

Cuándo empieza Roland Garros y fechas

Roland Garros se disputa entre el 20 de mayo y el 9 de junio. Los partidos clasificatorios comenzarán a las 10:00 los días 20, 21 y 22 de mayo; y a las 11:00 y 13:00 de la mañana, el 23 y el 24 de mayo. A lo largo de las rondas, los encuentros arrancarán a las 11:00 de la mañana, a lo que se añadirá una jornada nocturna a partir de las 20:15 horas.

Los cuartos de final tendrán lugar el 4 y 5 de junio, a partir de las 11:00 en sesión matutina y a partir de las 20:15, en la vespertina. La semifinal femenina será el 6 de junio no antes de las 15:00; la masculina será el día 7 en dos sesiones: no antes de las 14:30 y no antes de las 17:30.

La final masculina será el domingo 9 de junio; la femenina, el sábado 8, ambas a las 15:00 horas. Las tres pistas principales son la Philippe-Chatrier, la Suzzane-Lenglen y la Simonne-Mathieu.

¿Cuándo es el sorteo del cuadro?

El sorteo del cuadro masculino y femenino de Roland Garros tendrá lugar este jueves 23 de mayo. El sorteo se celebrará a las 14:00 hora local. Los diez primeros cabezas de serie del torneo, en caso de no haber baja de última hora, son: Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Daniil Medvedev, Andrey Rublev, Casper Ruud, Hubert Hurkacz, Stefanos Tsitsipas y Grigor Dimitrov.