Toni Bou suma en Italia su quinta victoria consecutiva

El piloto catalán del equipo Repsol Honda Toni Bou logró este sábado su quinta victoria consecutiva en el Mundial de Trial al dominar el primer día de competición de la quinta prueba, que se disputa en Valassina (Italia).

En una jornada marcada por la lluvia, que dejó zonas de barro resbaladizas y elevó la dificultad del recorrido, Bou dominó la clasificación desde el primer paso por las doce zonas y, con un total de 24 puntos, se llevó un nuevo triunfo que consolida su dominio en el Mundial, en el que sigue líder con 100 puntos, seguido de su compañero de equipo Gabriel Marcelli, con 79.

En segunda posición terminó la prueba el italiano Matteo Grattarola (Beta Factory Racing), con 50 puntos y completó el podio Marcelli, con 56, por delante de otros cuatro españoles, Adam Raga, Jaime Busto, Jorge Casales y Miquel Gilabert, que le siguieron en la clasificación.

Bou se mostró muy satisfecho por el nuevo triunfo.

"Ha sido una carrera con lluvia que nos ha complicado un poco más las zonas, pero es algo que me gusta mucho. Me he divertido mucho en la primera vuelta y sobre todo en la segunda, donde he podido sacar mi mejor versión con tan solo dos puntos de penalización (...) mañana espero que podamos mantener el mismo nivel y luchar por la victoria” dijo en unas declaraciones facilitadas por su equipo