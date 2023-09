Vinicius, al rescate de un Real Madrid que quiere lavar la imagen del derbi

Ancelotti recupera al brasileño y a Carvajal, pero vuelve a perder a Arda Güler, baja durante tres semanas García Pimienta es ambicioso y saldrá “a ganar”, pero sin Mármol, sancionado, ni Sandro, lesionado

Ancelotti se encargó este martes de recordar que al Real Madrid nunca se le puede dar por muerto. Al italiano le han llovido las críticas por el planteamiento que hizo en el derbi, asume las culpas, pero para proteger a sus jugadores. Ahora son ellos los que deben protegerlo ante Las Palmas. El italiano tiene muy buenas noticias con el regreso de Vinicius y Carvajal, que le permiten tener a su disposición a toda la plantilla salvo los consabidos Courtois y Militao y al inédito Arda Güler. El turco volvió a lesionarse justo cuando iba a entrar en su primera convocatoria para un partido oficial tras haberse recuperado de la artroscopia a la que se sometió el pasado mes de agosto. Estará tres semanas más de baja.

El club madridista hizo público un breve comunicado a través de su página web en el que anunciaba que Arda Güler sufre una lesión en el músculo recto anterior izquierdo.

En el mejor de los casos, podrá reaparecer después del próximo parón de selecciones programado del 9 al 17 de octubre. A sus 18 años, el turco aún no ha podido debutar en partido oficial.

MEJOR VERSIÓN

El Real Madrid tendrá enfrente un rival que busca su mejor versión, que trata bien el balón pero que no acaba de cerrar el círculo con victorias. Los insulares pueden pagar los platos rotos del derbi, incluso temen que el árbitro pueda influir tras lo sucedido en el Metropolitano. En cualquier caso, es difícil hacer una previsión con este Madrid perezoso en los arranques de los partidos y furioso cuando le pican el orgullo.

La buena noticia para Ancelotti es la vuelta de Vinicius, que adelanta 10 días su regreso. Los blancos tienen la obligación de limpiar la mala imagen que dejaron en el derbi en ese teatro que es un Bernabéu que no perdona mediocridades. Una afición que permuta el orden de los factores de cualquier otro estadio, el que anima es el equipo con su fútbol para arrancar el aliento de una grada que exige espectáculo a cambio de apoyo.

García Pimienta afirma desde la lejanía que “el Madrid no tiene presión por perder el derbi”. Pero sabe que, si pierde contra ellos la crisis blanca está servida y Ancelotti cuestionado. El italiano se defiende recordando que han ganado seis de los siete partidos que han disputado, pero no cómo los han ganado: tres remontando y otros tres sobre el bocinazo final. Síntomas de que algo no funciona y a eso se agarra García Pimienta.

DONDE DIJE DIGO...

El italiano tendrá que manejar bien sus recursos de después de su criticada puesta en escena ante el Atlético. Otra cosa es que la plantilla que tiene le facilite los recursos necesarios para llevar sus planteamientos a buen puerto. “Yo no puedo entrar si se duda de la plantilla”, aseguró en contraste a lo que aseveró el 23 de agosto: “Esta plantilla está demostrando que es completa”.

García Pimienta no renunciará a sus ideales pese al escenario y el rival: “Debemos ser protagonistas con el balón”, afirma, y apuesta por ser valiente: “Si te vas para atrás, el Madrid te mata”. Tiene la baja de Mármol por sanción. El central es fijo y podría reemplazarlo Saúl Coco para acompañar a Álex Suárez en el eje defensivo. Del medio campo hacia adelante Viera, Kirian, Loiodice y Kaba tendrán sitio en el once. Las dudas son Pejiño, Munir, Perrone o Marvin para dos puestos.