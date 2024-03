¿Está Vinicius preparando su salida del Madrid?

Algo pasa con Vinicius. El crack blanco, que se ha destapado como uno de los mejores delanteros del mundo, está inquieto en el Madrid. Renovó hace pocos meses hasta el 2027 con una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros, pero el escenario de futuro ha cambiado. El brasileño aspiraba a ser el jugador franquicia del Madrid, algo que podía asegurarle un Balón de Oro, pero la llegada de Mbappé y la irrupción de Endrick podrían eclipsarle. Eso y sus contínuos problemas por los campos españoles podrían alejarle de la Liga. Vinicius seguirá la próxima temporada, pero parece que su futuro está en el aire.

El Madrid hizo un negocio redondo con Vinicius a pesar de que se la jugó. Le ató a los 16 años por 45 millones de euros cuando era un proyecto de crack. Y su adaptación le costó. Siempre tuvo explosividad sobre el terreno de juego, pero tuvo que madurar para ser mucho más efectivo de cara a puerta. Ahora ya es el futbolista más decisivo de los blancos, muy por encima de Rodrygo, otro de los damnificados junto a Brahim por la llegada de Mbappé.

Deportivamente no hay dudas de que el Madrid acabó acertando con Vinicius, aunque los problemas se han ido multiplicando por su carácter. No acaba de controlarse sobre los terrenos de juego y eso le ha costado innumerables problemas. El delantero se derrumbó hablando sobre lo que le sucede en España y está convencido de que aquí hay racismo, pero la volvió a liar con España y sus propios compañeros del Madrid tuvieron que pararle. Esas salidas de tono no gustan en el palco del Bernabéu a pesar de que Florentino Pérez siempre le ha apoyado públicamente.

Mbappé fichará como claro cabeza de cartel del nuevo proyecto blanco. Será el jugador mejor pagado y la estrella indiscutible del equipo. Y Vinicius, incluso, deberá cambiar su rol en el campo, algo que puede perjudicarle a nivel individual. Por ahora, el brasileño y su entorno se lo miran de reojo, pero está claro que bajo la estela del francés nunca va a llegar a ser el mejor jugador del mundo. Y eso que tienen condiciones deportivas de sobra para serlo.

Las palabras de Vinicius sobre las lágrimas de Vinicius en la previa del España - Brasil / SPORT.es

Vinicius no va a moverse del Madrid este próximo verano. Lo tiene claro. Pero si los problemas continúan en las gradas y si queda ofuscado en el césped por Mbappé, el escenario va a estar abierto para el 2025. Y su entorno sabe que hay clubs esperando y que a Florentino Pérez no le tiemblan las manos para vender a sus cracks si hay una buena recompensa económica. Ya lo hizo con Cristiano Ronaldo y fue inflexible con Sergio Ramos, Casemiro y Varane. Ahora ya tiene suficientes cromos para prescindir de alguno si las cosas se complican en un futuro próximo.

El brasileño gusta muchísimo en la Premier, dónde su velocidad podría romper muchas defensas y, sobre todo, en el PSG. Los dirigentes qatarís no han digerido aún la marcha de Mbappé y tienen claro que habrá respuesta tarde o temprano. Y su fijación es Vinicius. Hace dos años, cuando el Madrid tanteó a Neymar, el club galo abría las puertas del brasileño pero a cambio quería a Vinicius, un futbolista que siempre ha gustado. Habrá que ver si su destino será París, Inglaterra o resiste en el Madrid.