El United, dispuesto a pagar 150 millones por Vinicius

El ‘hat-trick’ de Vinicius en la Supercopa de España ha devuelto al habilidoso delantero brasileño a las primeras páginas de los periódicos. El delantero del Real Madrid ha hecho una primera parte de la temporada tirando a gris por dos lesiones, la segunda sufrida con su selección, que le han impedido jugar 11 partidos, más de 100 días en la enfermería, sin que el equipo le extrañase demasiado.

INTRANSFERIBLE, PERO…

Pese a todo, Vinicius sigue siendo un jugador diferencial con un cartel atractivo para clubes de primera línea. El Madrid lo considera intransferible, aunque Florentino Pérez no es de los que dé la espalda a los buenos negocios. Según ‘Defensa Central’, el Manchester United estaría dispuesto a pagar 150 millones de euros por el brasileño, cantidad que casi triplicaría lo que pagaron por él hace seis temporadas. No es la primera vez que los Red Devils van a por Vinicius. Lo quisieron en 2017 cuando lo descubrieron en el Flamengo, pero perdió la carrera con el Madrid.

La oferta sería insuficiente si no fuese porque podría financiar la llegada de Kylian Mbappé. Florentino Pérez no lo vería mal, ya que sería una operación estratégica interesante en lo deportivo y en lo económico. El dinero recaudado serviría para sufragar el fichaje de la estrella francesa, que llegaría al equipo sin competencia en la banda izquierda, posición de la que es dueño absoluto el delantero brasileño.

SIEMPRE POLÉMICO

Vinicius es uno de los jugadores franquicia del Real Madrid, que se esfuerza en meter en cintura a un jugador que sobre el campo se transforma para ser el centro de la polémica. Lleva tiempo intentando pulir esa fuerte personalidad que no favorece al equipo ni a la imagen del club. No gustan sus constantes disputas con los jugadores o aficiones rivales o con los colegiados. Ha mejorado y está en proceso de dejar atrás las malas actitudes, que incluso rechaza la afición madridista, pero sigue dando que hablar.

Vender a Vinicius para fichar a Mbappé no parece ser la mejor solución para potenciar el equipo, sería desvestir a un fraile para vestir a otro. El brasileño no tiene nada que envidiar futbolísticamente al francés salvo en la pegada. Además, la afición madridista está dividida con el francés, y muchos no le quieren ver de blanco por creer que ha utilizado y utiliza al Real Madrid para engordar sus ingresos a costa de los petrodólares catarís.