Taty Castellanos, el verdugo del Madrid que apadrinó Villa y se cerró las redes sociales

De pequeño fue rechazado por varios clubes argentinos y tuvo que buscarse un sitio en Uruguay Su carrera no se puede entender sin el grupo empresarial City Football Group, vinculado al Manchester City y al Girona

"Era un sueño marcarle al Madrid y marcarle cuatro pues ni imaginarlo". Taty Castellanos (Mendoza, 24 años) terminó el partido ante el Madrid en un nube. Fue su particular redención diez días después de una noche torcida en el Camp Nou. Ese día no acertó un mano a mano con Ter Stegen y se equivocó cuando no vio a Tsygankov que tenía un remate franco.

El argentino terminó tan tocado el partido que se cerró las redes para aislarse del ruido. Fue solo un parón fugaz que le ayudó a desconectar y recomponerse. Ante el Madrid ya se vio su mejor versión. La del futbolista que se convirtió en una estrella de la MLS, donde fue pichichi con 17 goles en 25 partidos la temporada pasada.

El argentino estuvo cuatro temporadas New York City F. C, equipo vinculado al City, y coincidió con David Villa, que lo apadrinó. Castellanos le dedica grandes elogios cada vez que le preguntan por su experiencia con el asturiano. "Tengo una relación muy buena con él. Es un fenómeno y seguimos en contacto", reconoció en DAZN.

Taty Castellanos, eufórico tras la victoria ante el Madrid | GIRONA

El aprendizaje con Villa

Castellanos recordó algunos de los aspectos que aprendió de Villa cuando compartieron vestuario. "Lo que aprendí fue increíble. Entrenar con alguien así te deja un montón de cosas. Primero los valores como persona. Tomábamos mucho mate. Y luego en lo futbolístico: los tiros libres, como se perfilaba, como buscaba los espacios, cómo jugaba increíble a un toque".

La carrera del argentino no ha seguido el camino de los grandes estrellas. Cuando tenía solo 16 fue rechazado por equipos como River y Lanús y se marchó a Uruguay. Para entender su trayectoria hay que destacar su paso por el Montevideo City Torque, un club vinculado al Manchester City, al igual que el New York City. Los tres forman parte del mismo grupo empresarial, algo que ha sido clave para la evolución de Castellanos en su carrera. También el Girona está vinculado, ya que City Football Group es accionista del club catalán.

En Girona están encantados con el joven delantero argentino, que ha pasado por delante de Stuani y es habitualmente titular en el Girona. Esta temporada suma 12 goles y una asistencia en 31 partidos.

Castellanos sigue perteneciendo a New York City FC de la MLS y habrá que ver qué ocurre con él a partir de junio. El Girona parece el mejor club posible para que siga creciendo a la espera de ver si está preparado para el gran salto en Mánchester.