'Superdeporte' vuelve a cargar en su portada contra Vinícius

El periódico 'Superdeporte' ha vuelto a cargar contra Vinícius Jr en su portada. Después de la vuelta del brasileño a Mestalla tras los incidentes de la temporada pasada, y con toda la polémica que ocurrió en ese encuentro, el medio valenciano ha aprovechado 'la agresión' del jugador del Madrid en el duelo de Champions para titular "Vinícius da la razón a Mestalla".

El brasileño empujó con sus dos manos el cuello de Orbán, central de RB Leipzig, después de que el propio Vinícius hiciese una entrada al húngaro por detrás y sin posibilidad de disputar el esférico. El colegiado, Davide Massa, decidió saldar la acción con una amarilla al jugador blanco, castigo que para muchos no fue el adecuado.

El medio valenciano se hace eco de la prensa alemana, donde "denuncian la violencia del brasileño y la protección arbitral" que tiene el jugador blanco. Además, 'Superdeporte' recuerda que la Vinícius "agredió a Sergi Canós y al ayudante de Baraja en el partido en Valencia".

No es la primera vez que 'Superdeporte' sale en portada con el jugador del Real Madrid. Después de todo el revuelo de la temporada pasada, el medio sacó portadas como "Pinochius", "Canta y no llores" o "Miami me lo confirmó".