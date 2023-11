Stoichkov critica que Bellingham ganara el 'Golden Boy'

Hristo Stoichkov, leyenda búlgara del Barça, ha concedido una entrevista a la revista italiana 'Tuttosport' en la que repasa su trayectoria y analiza el momento que atraviesa el fútbol italiano. También tiene tiempo de reflexionar sobre las figuras de Bellingham, Gavi o Lamine Yamal en una conversa que no tiene desperdicio y en la que, como hiciera sobre el césped, muestra su única personalidad.

El que fuera miembro del 'Dream Team' del Barça no duda a la hora de criticar que Jude Bellingham ganara el 'Golden Boy 2023': "No", responde sin matices antes de argumentar su opinión: "No discuto el valor del inglés, es uno de los talentos más fuertes del mundo: tiene mucha clase y mucho cerebro. Para mí es una mezcla entre Laudrup, Kaká y el primer Pogba. El futuro es suyo. Peleará con Mbappé y Haaland por el próximo Balón de Oro, pero me gustaría saber qué ganó en 2023 entre el Borussia Dortmund y el Real Madrid. Nada...". Razones irrebatibles.

Hristo Stoichkov, leyenda del Barça, concedió una entrevista a SPORT / Valentí Enrich

El periodista intenta contradecir al búlgaro asegurando que "desde que fue fichado por los blancos ya ha marcado 13 goles más 3 asistencias en 14 partidos" y justifica la decisión de 'Tuttosport' asegurando que "es una actuación monstruosa para un chico de veinte años que, además, no es delantero sino centrocampista ofensivo". Stoichkov no echa marcha atrás, sino todo lo contrario.

Argumentos sólidos y justificados

"Lo hizo durante tres meses... ¿Y qué éxitos le han aportado todos estos goles al Real Madrid?", se pregunta. Y sigue sentando cátedra: "Sabes bien lo que diría mi amigo Mourinho sobre los 'títulos'... ¿Queremos hablar de cómo acabó la última Bundesliga? El Borussia Dortmund tenía dos puntos de ventaja sobre el Bayern a falta de 90' para el final del campeonato. Jugaban en casa contra el Mainz y los bávaros lo hacían fuera en Colonia. ¿Qué pasó a 5' del final? Tuchel dio entrada a Musiala, que en los últimos minutos marcó el 3-2 del Bayern mientras que el Borussia no pasó del 2-2 en casa y dijo adiós al título por diferencia de goles...". Otra cosa no, pero Stoichkov habla exhibiendo datos irrebatibles.

Alejandro Balde en el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva / FCB

La pregunta era obligada: "¿A quién le habrías otorgado el Golden Boy?". No tiene un único candidato, pero tampoco elude la respuesta: "Dado que Gavi, el vigente ganador, no era elegible por reglamento, habría dado el premio a Musiala o a Balde".