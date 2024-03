Rüdiger aclara el gesto que le envolvió en la polémica

El central del Real Madrid Antonio Rüdiger se ha visto envuelto en la polémica a raiz de un gesto que publicó en sus redes sociales y que algunos interpretaron como cercano a grupos terroristas islámicos. El internacional alemán ya denunció a un periodista por este motivo, pero ahora ha querido hacer una declaración pública para dar su versión y explicar que estas acusaciones están muy lejos de la realidad.

Rüdiger ha hablado para 'Bild' para aclarar que el gesto que hizo es un gesto de unidad y que está alejado de extremismos y respeta todas las opciones religiosas. Ésta es su declaración completa sobre el asunto:

“Con motivo del inicio de la Cuaresma, publiqué una publicación en Instagram. Esto ya ha sido visible públicamente durante 13 días (desde el 11 de marzo) y ha alcanzado varios millones de seguidores sin ninguna crítica de nadie.

Pero en los últimos días la foto ha sido utilizada por particulares para realizar acusaciones infundadas.

El gesto que utilicé se llama dedo tawhid. En el Islam, esto se considera un símbolo de la unidad y unicidad de Dios. El gesto está muy extendido entre los musulmanes de todo el mundo y sólo en los últimos días el Ministerio Federal del Interior lo ha clasificado como no problemático.

Como musulmán devoto, practico mi fe, pero me distancié firmemente de cualquier tipo de extremismo y acusaciones de islamismo. La violencia y el terrorismo son absolutamente inaceptables. Defiendo la paz y la tolerancia.

Muchos de los miembros de mi familia pertenecen a diferentes religiones. Sin embargo, nos respetamos unos a otros y celebramos juntos fiestas religiosas. El respeto y la tolerancia son principios fundamentales que todos representamos en nuestra familia.

Sin embargo, también reconozco que debido a una atención insuficiente, he dado a terceros la oportunidad de malinterpretar deliberadamente mi publicación para dividir y polarizar.

Pero no voy a ofrecer una plataforma para la división y la radicalización, por eso he decidido hacer una declaración clara después de nuestros dos exitosos partidos internacionales. Al mismo tiempo, no permitiré que me insulten y denigren como islamista. Por eso decidí presentar un informe. Se trata de propaganda y división; Siempre me defenderé resueltamente contra esto.

Espero que esta aclaración ayude a aclarar malentendidos y sacar la verdad a la luz. También quiero agradecer a la DFB, que me apoyó en todo momento en este asunto”.