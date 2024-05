Ancelotti: "La final que tenemos en la cabeza es el Bayern"

"La final que tenemos en la cabeza es la del miércoles", contra el Bayern. Así de contundente se mostró Carlo Ancelotti cuando se le interrogó sobre una posible titularidad de Thibaut Courtois en una hipotética final de la Champions League.

El veterano técnico del Real Madrid confirmó la titularidad del guardameta belga en la visita del Cádiz al Santiago Bernabéu, en lo que será su reaparición después de ocho meses en los que ha encadenado dos graves lesiones de rodilla. Pero no quiso ir más allá: "Courtois está bien y va a jugar. Es una buena noticia, como la vuelta de Militao, pero no pensamos en la final de la Champions League. Solo pensamos en la final del miércoles y ante el Bayern va a jugar Lunin. Lo que pueda pasar dentro de un mes, ya veremos. Ojalá lo podamos pensar, porque eso significará que estamos en la final de Londres".

Con todo, Ancelotti insinuó que Courtois podría ser el elegido si el Real Madrid está el 1 de junio en la final de Wembley: "La lesión es de ocho meses y lo que le falta a un futbolista tras una lesión tan larga es la lectura de lo que pasa en el campo. Y la lectura es distinta en un defensa y en un portero. Cada uno tiene su proceso de adaptación y uno lo hace antes y otro después. Es una cosa que tendremos que evaluar".

Pensando en el Bayern

Pero el técnico italiano insistió en apartar hipótesis para centrarse en el partido más importante que tiene su equipo en estos momentos, la visita del Bayern al Bernabéu. Y Ancelotti se mostró preocupado por los desajustes defensivos que detectó en el Allianz Arena, a raiz de ese cambio de posición de Rodrygo y de Vinicius que decidió para hacer frente al Manchester City en los cuartos de final de la Champions League.

"Rodrygo marcó dos goles contra el City y Vinicius los dos ante el Bayern. Ofensivamente ha salido bien, pero hay que ajustar cosas en defensa y contra el Bayern tendremos que mejorar en ese aspecto", reflexionó un Ancelotti que dejó entrever un replanteamiento de esta decisión: "El acierto de situar a Rodrygo en la izquierda es solo ofensivamente, porque Bellingham trabaja más defensivamente. No es una decisión definitiva y la puedo cambiar, porque Rodrygo es efectivo en todas las posiciones en las que le pongo".

Igual que aparcó una hipotética final de la Champions League, Ancelotti también aparcó la posible celebración del título de Liga, que el Real Madrid podría certificar este mismo sábado si derrota al Cádiz y el Barça no gana en Montilivi: "No queremos hablar de celebraciones, porque no está en nuestra mano. El objetivo está muy claro, sumar tres puntos para ganar la competición cuanto antes y solo tenemos esto en la cabeza". Y advirtió: "Jugamos contra un equipo que pelea para no descender y que vendrá con muchas ganas de sumar puntos".