Romário: "Que se joda Ancelotti"

'O Baixinho' mostró su desaprobación a que Ancelotti pueda dirigir a Brasil y apostó por la continuidad de Fernando Diniz "¿Arabia Saudí? Si fuera yo, ya habría ido", se refirió Romário sobre la cantidad de jugadores que están en el fútbol árabe

Romário no dejaba a nadie indiferente cuando goleaba sobre el terreno de juego y tampoco lo hace ahora que es un político de 57 años de edad y se permite declaraciones explosivas. Como las efectuadas a O Globo, en las que muestra su rechazo más absoluto a la posibilidad de que Carlo Ancelotti sea el próximo de la selección de Brasil y el actual entrenador del Real Madrid sustituya en el cargo a Fernando Diniz, a quien 'O Baixinho' da todo su apoyo.

"Felicito a Ednaldo Rodrigues (presidente de la CBF), escogió bien con Diniz, es el mejor entrenador que hay. No tiene tiempo de hacer en las selección lo que hace en su club -el Fluminense, con el que alterna ambos cargos- y que es su fuerte, el entrenamiento, el trabajo de grupo, hace lo que puede", aseguró Romário sobre su confianza en Diniz pese a los últimos malos resultados de la 'canarinha'.

"Empató y perdió los últimos dos partidos, nadie gana siempre. Pero puedo afirmar que, en mi humilde opinión, las selección de Brasil está en las mejores manos con Diniz", añadió el exfutbolista. Para, a continuación, responder tajante sobre la opción de Ancelotti en 2024: "Que se joda Ancelotti, yo quiero a Diniz hasta el final".

Partidario de jugar en Arabia Saudí

Romario, que fue senador y forma ahora parte del Partido Liberal que lidera Jair Bolsonaro, se mostró a favor de la oleada de futbolistas que van a jugar a la Liga saudí, como el caso del lesionado Neymar. Dejó claro que él haría lo mismo. "Si fuera yo, ya habría ido. Tienes que ir, el jugador de fútbol tiene entre 10 y 15 años de auge de su carrera y tienes que aprovechar al máximo la parte económica. Sobre todo aquellos que no tienen el sueño de ser el mejor del mundo ni esas cosas", subrayó.

A su juicio, "quien dice hoy en día que el fútbol de Arabia no tiene nivel está engañado. Hay 12 equipos con un mínimo de cuatro o cinco jugadores de talla mundial. No es el de Europa, pero no deja de ser un alto nivel, es mi opinión".

Menosprecio a Boca Juniors y a los argentinos

Por último, Romário dejó muy claro que será un seguidor más de Fluminense en la final de la Copa Libertadores este sábado contra Boca Juniors -jugó en dos etapas en el conjunto carioca- y menospreció al rival. "Quien tiene que ganar es Fluminense, los argentinos que se jodan, esos hijos de p... Soy de Flu desde que nací, es el mejor equipo y el que se lo merece", concluyó.