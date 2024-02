La RFEF aclara la polémica con Estrada Fernández

Díaz de Mera tuvo que abandonar el terreno de juego durante el Real Madrid-Sevilla a causa de una lesión que le obligó a dejar su puesto al cuarto árbitro, Carlos Fernández Buergo. El asturiano cogió las riendas del encuentro y fue el encargado de validar, con la ayuda del VAR, el gol de Modric tras un fuera de juego posicional de Rüdiger. Más allá de si sus decisiones fueron correctas o no, su arbitraje ha generado polémica tras la acusación del ex colegiado de Primera División, Estrada Fernández, de no estar legitimado para dirigir el encuentro.

SPORT se ha puesto en contacto con la Federación Española de Fútbol para saber si Estrada Fernández está en lo cierto y el Sevilla podría pedir la repetición del partido. El ex árbitro catalán citaba a la máxima autoridad sobre reglamentación arbitral, la International Board (IFAB) y también el artículo 189 de la RFEF. Sin embargo, la respuesta por parte de los responsables federativos ha sido contundente. Aseguran que en su momento era IFAB quien certificaba a los árbitros de VAR, pero que la normativa cambió: "Cuando el VAR funciona en una liga desde hace un mínimo de tres años, como es el caso de LaLiga, que suma seis, es la RFEF la que acredita que estén preparados".

En ese sentido, confirman además que los árbitros de Primera RFEF, como es el caso de Fernández Buergo, "reciben formación on-line y práctica sobre el VAR. Y es la RFEF la que acredita que están preparados". De esta manera, el organo federativo desactiva cualquier posibilidad de que el Sevilla se acoja al reglamento citado por Estrada Fernández para forzar la repetición del encuentro entre Real Madrid y Sevilla.