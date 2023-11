Bellingham marca las diferencias para sellar el primer puesto del Madrid

El Real Madrid terminará la fase de grupos en primera posición. Los blancos necesitaban un punto y sumaron los tres, por lo que siguen con pleno de victorias. Les bastó con dos grandes fases de juego: cuando se vieron por debajo en el marcador para darle la vuelta y en el tramo final para sellar el triunfo.

Simeone enciende la mecha

Al Real Madrid le suele pasar que la espoleta para conectarse a los partidos sea un gol del rival. Y así sucedió. El hijo del 'Cholo', cosas del fútbol, acalló el Santiago Bernabéu... durante un solo minuto. Marcóun gol extraño, iniciado por un Kvaratskhelia que apareció a cuentagotas. Vio a Di Lorenzo y este centró para el remate de Giovanni Simeone. Lunin la sacó ya dentro el reloj del colegiado sonó para dar validez a la acción.

El 0-1 sonó como un despertador y el Real Madrid reaccionó de inmediato. Lo que tardó Brahim en recuperar, avanzar y asistir a un Rodrygo, que sin Vinicius a su lado, es más protagonista. Control orientado y derechazo imposible para Meret. Sexto gol en los últimos cuatro partidos.

Acción que dio paso a minutos vertiginosos de un Real Madrid acostumbrado a jugar a ráfagas. Faltaba por aparecer Bellingham y lo hizo para cebecear sin ser detectado un centro medido de Alaba. Su decimoquinta diana de la temporada.

El único sobresalto antes del descanso lo dio el tobillo del propio Bellingham. Se dolió, pero regresó al césped para seguir siendo determinante.

Y desde el verde presenció el empate del Nápoles. En la foto salió Ceballos y un mal despeje que hizo retornar el balón a Zambo Anguissa. El ex del Villarreal fusió a Lunin desde el lateral.

Walter Mazzarri, que apenas lleva dos semanas en el cargo, había dado entrada al enmascarado Osimhen y lo cierto es que los napolitanos estuvieron más conectados al partido.

El colegiado es benévolo con Rüdiger

Lo que no evitó algunas llegadas blancas. Como la de Mendy que no pudo dirigir a puerta desde el segundo palo Joselu. Pero jugó con fuego el Real Madrid, primero en una dura entrada de Rüdiger que lesionó a Zielinski y que para Letexier no fue ni falta, y después, un gol anulado a Osimhen.

El fútbol insípido de los blancos se reactivó en los minutos finales. Paradón de Meret ante Rüdiger, 'chilena' que sale alta de Joselu y cabezazo fuera del jugador cedido por el Espanyol a puerta vacía.

Nadie esperaba al héroe de la noche. Había entrado al césped minutos antes sin hacer ruido, pero a seis minutos para el 90', Nico Paz agarró el balón, unos toques y zurdazo potente y raso con la colaboración de Meret para colarse muy ajustado al palo. Su presentación en Europa.

El cuarto lo puso Joselu, que a la enésima que tuvo, marcó. Quizás por eso no lo celebró y pidió perdón a la afición, que se fue contenta del Bernabéu con el primer puesto en el bolsillo.