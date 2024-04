Luis Enrique: "¿El incidente con Mbappé? Mentira..."

Mientras el Barça tiene todo limpio por delante antes de enfrentarse con el PSG en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, al cuadro parisino le esperan dos encuentros exigentes antes de la cita en el Parque de los Príncipes. El primero, este mismo miércoles en la capital gala ante el Stade Rennais en las semifinales de la Copa de Francia.

Luis Enrique está a las puertas de su segunda final como técnico del cuadro galo. La primera fue la Supercopa de Francia que se llevó ante el Toulouse el pasado 3 de enero. Precisamente, 'Lucho' ha atendido a los medios de comunicación este martes para hablar de ese encuentro. Y, lógicamente, ha hecho referencia a la polémica con Kylian Mbappé del pasado fin de semana. Se leyó un insulto en los labios del delantero, a priori hacia el técnico.

MBAPPÉ

“Lo curioso es que de una mentira, de una noticia que es una mentira, todo lo que pasa luego en el mundo del fútbol, del periodismo, parte del periodismo... Alguien se inventó un insulto y a partir de ahí ya hay especulaciones de todo tipo. Especialmente después de los partidos suelo estar bastante cansado. Pero ahora lo vivo con tranquilidad, hago mi trabajo lo mejor que puedo, estoy encantado con todos mis jugadores. Mbappé se ha comportado siempre de una manera espectacular. Es un juego, acepto los errores en el juego. No me afecta lo más mínimo lo que digan, no me entero, no lo escucho ni lo leo y a partir de aquí intento dar mi mejor versión”, ha afirmado el técnico.

Respecto al 'post' en redes del jugador, Lucho tiró de ironía: "¿Sabes cuántos años tengo? (al periodista). Tengo 53 años. Ya tengo una parte de mi cuerpo pelada".